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Два района Донецка частично остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/donetsk-1845122775.html
Два района Донецка частично остались без света после обстрела ВСУ
Два района Донецка частично остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
Два района Донецка частично остались без света после обстрела ВСУ
Центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка частично остались без света в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:34
2023-01-16T21:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка частично остались без света в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы. Ремонтные работы уже ведутся", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО и по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. По данным штаба территориальной обороны ДНР, пострадали четыре человека.
донецк
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Разбор завалов на месте обрушения дома в Донецке после обстрела ВСУ
Разбор завалов на месте обрушения дома в Донецке после обстрела ВСУ
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Последствия обстрела Калининского района Донецка
Калининский район Донецка вновь под обстрелом. Удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы – скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Два района Донецка частично остались без света после обстрела ВСУ
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка частично остались без света в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
2023-01-16T11:34
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11:34 16.01.2023 (обновлено: 21:46 16.01.2023)
 
Два района Донецка частично остались без света после обстрела ВСУ

Мэр Кулемзин: Ворошиловский и Киевский районы Донецка частично остались без света

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка частично остались без света в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы. Ремонтные работы уже ведутся", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО и по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. По данным штаба территориальной обороны ДНР, пострадали четыре человека.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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