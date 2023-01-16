https://ria.ru/20230116/donetsk-1845080795.html
Мужчина пострадал при обстреле Донецка в воскресенье
Мужчина пострадал при обстреле Донецка в воскресенье - РИА Новости, 16.01.2023
Мужчина пострадал при обстреле Донецка в воскресенье
Мужчина получил ранение в результате обстрела в воскресенье вечером Петровского района Донецка, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:40
2023-01-16T08:40
2023-01-16T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела в воскресенье вечером Петровского района Донецка, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района вчера в 18:50 по улице Планерской пострадал мужчина 1995 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegarm-канале. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили по указанному району города в 18.55 мск в воскресенье пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Мужчина пострадал при обстреле Донецка в воскресенье
Кулемзин: при обстреле Донецка в воскресенье пострадал мужчина