https://ria.ru/20230116/dolzhnost-1845321122.html
Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР
Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР - РИА Новости, 16.01.2023
Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился освободить Юрия Сироватко от должности министра юстиции республики. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T21:44
2023-01-16T21:44
2023-01-16T21:45
общество
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился освободить Юрия Сироватко от должности министра юстиции республики. "Освободить Сироватко Юрия Николаевича от занимаемой должности министра юстиции Донецкой Народной Республики с 8 января 2023 года", - говорится в указе на сайте главы ДНР. Опубликованный на сайте указ датирован 10 января.
https://ria.ru/20230114/dnr-1844854895.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, денис пушилин, донецкая народная республика
Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
21:44 16.01.2023 (обновлено: 21:45 16.01.2023)
Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР
Врио главы ДНР Пушилин освободил Сироватко от должности главы Минюста республики