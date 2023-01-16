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Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР - РИА Новости, 16.01.2023
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Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР
Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР - РИА Новости, 16.01.2023
Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился освободить Юрия Сироватко от должности министра юстиции республики. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T21:44
2023-01-16T21:45
общество
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился освободить Юрия Сироватко от должности министра юстиции республики. "Освободить Сироватко Юрия Николаевича от занимаемой должности министра юстиции Донецкой Народной Республики с 8 января 2023 года", - говорится в указе на сайте главы ДНР. Опубликованный на сайте указ датирован 10 января.
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общество, денис пушилин, донецкая народная республика
Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
21:44 16.01.2023 (обновлено: 21:45 16.01.2023)
 
Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР

Врио главы ДНР Пушилин освободил Сироватко от должности главы Минюста республики

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Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился освободить Юрия Сироватко от должности министра юстиции республики.
"Освободить Сироватко Юрия Николаевича от занимаемой должности министра юстиции Донецкой Народной Республики с 8 января 2023 года", - говорится в указе на сайте главы ДНР.
Опубликованный на сайте указ датирован 10 января.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 15:54Специальная военная операция на Украине
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ОбществоДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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