https://ria.ru/20230116/dolzhnost-1845321122.html

Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР

Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР - РИА Новости, 16.01.2023

Пушилин распорядился освободить Сироватко от должности главы Минюста ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился освободить Юрия Сироватко от должности министра юстиции республики. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T21:44

2023-01-16T21:44

2023-01-16T21:45

общество

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился освободить Юрия Сироватко от должности министра юстиции республики. "Освободить Сироватко Юрия Николаевича от занимаемой должности министра юстиции Донецкой Народной Республики с 8 января 2023 года", - говорится в указе на сайте главы ДНР. Опубликованный на сайте указ датирован 10 января.

https://ria.ru/20230114/dnr-1844854895.html

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общество, денис пушилин, донецкая народная республика