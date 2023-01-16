https://ria.ru/20230116/dokumenty-1845308494.html

В доме Байдена, где хранились секретные документы, не было списка посещений

В доме Байдена, где хранились секретные документы, не было списка посещений - РИА Новости, 16.01.2023

В доме Байдена, где хранились секретные документы, не было списка посещений

У Белого дома нет списка гостей частного дома президента США Джо Байдена в городке Уилмингтон штата Дэлавер, где хранилась часть найденных секретных документов, РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:19

2023-01-16T20:19

2023-01-16T20:27

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. У Белого дома нет списка гостей частного дома президента США Джо Байдена в городке Уилмингтон штата Дэлавер, где хранилась часть найденных секретных документов, сообщили Fox News в офисе адвоката Белого дома. "Не существует журналов посещений дома президента Байдена в Дэлавере, заявил в понедельник офис адвоката Белого дома", - говорится в публикации. "Как любой президент за десятилетия современной истории, его персональная резиденция является персональной. Но с момента прихода в офис президент Байден восстановил норму и традицию ведения журналов посетителей Белого дома и их регулярной публикации", - цитирует издание слова офиса адвоката. Ранее стало известно, в доме Байдена в Уилмингтоне были найдены новые секретные документы. Новая находка была сделана в четверг. Еще одну подборку секретных материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом. Министерство юстиции США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства Байдена, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми нынешний американский лидер пользовался в бытность свою частным лицом. Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.

https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html

https://ria.ru/20230113/bayden-1844769657.html

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в мире, джо байден, сша, уилмингтон