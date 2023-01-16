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В доме Байдена, где хранились секретные документы, не было списка посещений - РИА Новости, 16.01.2023
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В доме Байдена, где хранились секретные документы, не было списка посещений
В доме Байдена, где хранились секретные документы, не было списка посещений - РИА Новости, 16.01.2023
В доме Байдена, где хранились секретные документы, не было списка посещений
У Белого дома нет списка гостей частного дома президента США Джо Байдена в городке Уилмингтон штата Дэлавер, где хранилась часть найденных секретных документов, РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:19
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в мире
джо байден
сша
уилмингтон
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. У Белого дома нет списка гостей частного дома президента США Джо Байдена в городке Уилмингтон штата Дэлавер, где хранилась часть найденных секретных документов, сообщили Fox News в офисе адвоката Белого дома. "Не существует журналов посещений дома президента Байдена в Дэлавере, заявил в понедельник офис адвоката Белого дома", - говорится в публикации. "Как любой президент за десятилетия современной истории, его персональная резиденция является персональной. Но с момента прихода в офис президент Байден восстановил норму и традицию ведения журналов посетителей Белого дома и их регулярной публикации", - цитирует издание слова офиса адвоката. Ранее стало известно, в доме Байдена в Уилмингтоне были найдены новые секретные документы. Новая находка была сделана в четверг. Еще одну подборку секретных материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом. Министерство юстиции США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства Байдена, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми нынешний американский лидер пользовался в бытность свою частным лицом. Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.
https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html
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в мире, джо байден, сша, уилмингтон
В мире, Джо Байден, США, Уилмингтон
20:19 16.01.2023 (обновлено: 20:27 16.01.2023)
 
В доме Байдена, где хранились секретные документы, не было списка посещений

Fox News: Белый дом не нашел список гостей в доме Байдена, где были секретные документы

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. У Белого дома нет списка гостей частного дома президента США Джо Байдена в городке Уилмингтон штата Дэлавер, где хранилась часть найденных секретных документов, сообщили Fox News в офисе адвоката Белого дома.
"Не существует журналов посещений дома президента Байдена в Дэлавере, заявил в понедельник офис адвоката Белого дома", - говорится в публикации.
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"Как любой президент за десятилетия современной истории, его персональная резиденция является персональной. Но с момента прихода в офис президент Байден восстановил норму и традицию ведения журналов посетителей Белого дома и их регулярной публикации", - цитирует издание слова офиса адвоката.
Ранее стало известно, в доме Байдена в Уилмингтоне были найдены новые секретные документы. Новая находка была сделана в четверг. Еще одну подборку секретных материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом.
Министерство юстиции США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства Байдена, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми нынешний американский лидер пользовался в бытность свою частным лицом.
Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.
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В миреДжо БайденСШАУилмингтон
 
 
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