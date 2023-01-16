https://ria.ru/20230116/dokhody-1845065388.html

Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT

Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT - РИА Новости, 16.01.2023

Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT

Доходы России от экспорта удобрений резко выросли в 2022 году из-за роста цен, несмотря на снижение объемов продаж, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T01:19

2023-01-16T01:19

2023-01-16T02:20

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доходы России от экспорта удобрений резко выросли в 2022 году из-за роста цен, несмотря на снижение объемов продаж, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сообщается, что за первые десять месяцев прошлого года доходы государства от экспорта удобрений выросли на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 16,7 миллиарда долларов. Согласно анализу ФАО, статистика импорта от торговых партнеров Москвы показывает, что объем экспорта удобрений снизился всего на 10 процентов по сравнению предыдущим годом. Аналитики в начале российской военной операции на Украине прогнозировали, что поставки сократятся. Отмечается, что Москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам."Очевидно, что такие страны, как Индия, оказались крупнейшими бенефициарами (с точки зрения импорта удобрений)", — указали в ФАО. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230114/knr-1844784417.html

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экономика, цены на нефть, алексей ерхов, стефан дюжаррик, владимир путин, россия, москва, оон, фао