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Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT - РИА Новости, 16.01.2023
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Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT
Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT - РИА Новости, 16.01.2023
Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT
Доходы России от экспорта удобрений резко выросли в 2022 году из-за роста цен, несмотря на снижение объемов продаж, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T01:19
2023-01-16T02:20
экономика
цены на нефть
алексей ерхов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доходы России от экспорта удобрений резко выросли в 2022 году из-за роста цен, несмотря на снижение объемов продаж, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сообщается, что за первые десять месяцев прошлого года доходы государства от экспорта удобрений выросли на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 16,7 миллиарда долларов. Согласно анализу ФАО, статистика импорта от торговых партнеров Москвы показывает, что объем экспорта удобрений снизился всего на 10 процентов по сравнению предыдущим годом. Аналитики в начале российской военной операции на Украине прогнозировали, что поставки сократятся. Отмечается, что Москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам."Очевидно, что такие страны, как Индия, оказались крупнейшими бенефициарами (с точки зрения импорта удобрений)", — указали в ФАО. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230114/knr-1844784417.html
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экономика, цены на нефть, алексей ерхов, стефан дюжаррик, владимир путин, россия, москва, оон, фао
Экономика, Цены на нефть, Алексей Ерхов, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Россия, Москва, ООН, ФАО
01:19 16.01.2023 (обновлено: 02:20 16.01.2023)
 
Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT

FT: доходы России от экспорта удобрений за 2022 год выросли на 70 процентов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доходы России от экспорта удобрений резко выросли в 2022 году из-за роста цен, несмотря на снижение объемов продаж, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Сообщается, что за первые десять месяцев прошлого года доходы государства от экспорта удобрений выросли на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 16,7 миллиарда долларов.
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Согласно анализу ФАО, статистика импорта от торговых партнеров Москвы показывает, что объем экспорта удобрений снизился всего на 10 процентов по сравнению предыдущим годом. Аналитики в начале российской военной операции на Украине прогнозировали, что поставки сократятся.
Отмечается, что Москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.
"Очевидно, что такие страны, как Индия, оказались крупнейшими бенефициарами (с точки зрения импорта удобрений)", — указали в ФАО.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлексей ЕрховСтефан ДюжаррикВладимир ПутинРоссияМоскваООНФАО
 
 
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