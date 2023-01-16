https://ria.ru/20230116/dokazatelstva-1845296422.html

Суд закончил исследование доказательств по делу Фургала

Суд закончил исследование доказательств по делу Фургала - РИА Новости, 16.01.2023

Суд закончил исследование доказательств по делу Фургала

Суд в Подмосковье закончил исследование доказательств по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах, 23 января... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:24

2023-01-16T19:24

2023-01-16T19:24

происшествия

сергей фургал

московская область (подмосковье)

хабаровский край

московский областной суд

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Суд в Подмосковье закончил исследование доказательств по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах, 23 января начнутся прения сторон, сообщили РИА Новости в суде. "Допросы подсудимых закончились, и судья объявили начало стадии прений. Объявлен перерыв до 23 января", - сказали в суде. Поскольку дело слушается с участием присяжных, на данной стадии прокурор не будет называть наказание, которое просит для подсудимых. Участники процесса проанализируют все доказательства и попросят присяжных вынести обвинительный или оправдательный вердикт. После выступления сторон обвинения и защиты, выслушав последнее слова подсудимых, присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта. Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в здании Мособлсуда. Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

https://ria.ru/20230116/arapov-1845286512.html

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московская область (подмосковье)

хабаровский край

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происшествия, сергей фургал, московская область (подмосковье), хабаровский край, московский областной суд