https://ria.ru/20230116/dokazatelstva-1845296422.html
Суд закончил исследование доказательств по делу Фургала
Суд закончил исследование доказательств по делу Фургала - РИА Новости, 16.01.2023
Суд закончил исследование доказательств по делу Фургала
Суд в Подмосковье закончил исследование доказательств по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах, 23 января... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:24
2023-01-16T19:24
2023-01-16T19:24
происшествия
сергей фургал
московская область (подмосковье)
хабаровский край
московский областной суд
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Суд в Подмосковье закончил исследование доказательств по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах, 23 января начнутся прения сторон, сообщили РИА Новости в суде. "Допросы подсудимых закончились, и судья объявили начало стадии прений. Объявлен перерыв до 23 января", - сказали в суде. Поскольку дело слушается с участием присяжных, на данной стадии прокурор не будет называть наказание, которое просит для подсудимых. Участники процесса проанализируют все доказательства и попросят присяжных вынести обвинительный или оправдательный вердикт. После выступления сторон обвинения и защиты, выслушав последнее слова подсудимых, присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта. Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в здании Мособлсуда. Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
https://ria.ru/20230116/arapov-1845286512.html
https://ria.ru/20230115/vladivostok-1844930865.html
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происшествия, сергей фургал, московская область (подмосковье), хабаровский край, московский областной суд
Происшествия, Сергей Фургал, Московская область (Подмосковье), Хабаровский край, Московский областной суд
Суд закончил исследование доказательств по делу Фургала
Суд закончил исследование доказательств по делу экс-главы Хабаровского края Фургала
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Суд в Подмосковье закончил исследование доказательств по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах, 23 января начнутся прения сторон, сообщили РИА Новости в суде.
"Допросы подсудимых закончились, и судья объявили начало стадии прений. Объявлен перерыв до 23 января", - сказали в суде.
Поскольку дело слушается с участием присяжных, на данной стадии прокурор не будет называть наказание, которое просит для подсудимых. Участники процесса проанализируют все доказательства и попросят присяжных вынести обвинительный или оправдательный вердикт. После выступления сторон обвинения и защиты, выслушав последнее слова подсудимых, присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в здании Мособлсуда
.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.