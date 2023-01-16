Адвокаты Додона потребовали отвода судейской коллегии
Адвокаты экс-президента Молдавии Додона потребовали отвода судейской коллегии
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник, что его адвокаты ходатайствовали об отводе судейской коллегии Высшей судебной палаты (ВСП), которая рассматривает его уголовное дело.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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"Сегодня, на первом в этом году заседании ВСП, мои защитники ходатайствовали об отводе коллегии судей… Председатель этой коллегии был назначен временно исполняющим обязанности председателя ВСП после внесения действующей властью изменений в закон - именно ради этого назначения", - сообщил Додон в своем Telegram-канале. Политик отметил, что такое назначение "не придает уверенности в отправлении правосудия".
Додон выразил опасение, что судьи оказались под давлением центральных властей и могут принимать решение по указанию главы республики Майи Санду.
Ранее Санду заявила, что "от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды". Исполком ассоциации судей Молдавии выразил глубокую обеспокоенность содержанием заявления президента страны.
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