https://ria.ru/20230116/dodon-1845217706.html

Адвокаты Додона потребовали отвода судейской коллегии

Адвокаты Додона потребовали отвода судейской коллегии - РИА Новости, 16.01.2023

Адвокаты Додона потребовали отвода судейской коллегии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник, что его адвокаты ходатайствовали об отводе судейской коллегии Высшей судебной палаты (ВСП), которая... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:35

2023-01-16T15:35

2023-01-16T15:35

в мире

игорь додон

майя санду

владимир плахотнюк

молдавия

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КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник, что его адвокаты ходатайствовали об отводе судейской коллегии Высшей судебной палаты (ВСП), которая рассматривает его уголовное дело. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. "Сегодня, на первом в этом году заседании ВСП, мои защитники ходатайствовали об отводе коллегии судей… Председатель этой коллегии был назначен временно исполняющим обязанности председателя ВСП после внесения действующей властью изменений в закон - именно ради этого назначения", - сообщил Додон в своем Telegram-канале. Политик отметил, что такое назначение "не придает уверенности в отправлении правосудия". Додон выразил опасение, что судьи оказались под давлением центральных властей и могут принимать решение по указанию главы республики Майи Санду. Ранее Санду заявила, что "от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды". Исполком ассоциации судей Молдавии выразил глубокую обеспокоенность содержанием заявления президента страны.

https://ria.ru/20221222/dodon-1840699319.html

https://ria.ru/20230112/dodon-1844511517.html

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в мире, игорь додон, майя санду, владимир плахотнюк, молдавия