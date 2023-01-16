https://ria.ru/20230116/dodon-1845198206.html

В Молдавии началось судебное заседание по делу экс-президента Додона

В Молдавии началось судебное заседание по делу экс-президента Додона - РИА Новости, 16.01.2023

В Молдавии началось судебное заседание по делу экс-президента Додона

Первое в новом году по делу экс-президента Молдавии Игоря Додона началось в понедельник в Высшей судебной палате (ВСП), сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:45

2023-01-16T14:45

2023-01-16T14:45

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

марина таубер

молдавия

псрм

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КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Первое в новом году по делу экс-президента Молдавии Игоря Додона началось в понедельник в Высшей судебной палате (ВСП), сообщили РИА Новости в администрации учреждения. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. "Сегодня первое в этом году заседание по делу экс-президента, он уже находится в зале суда. Заседание процедурное", - отметили в ВСП. В ноябре коллегия ВСП изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть политика под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под под подпиской о невыезде находится вице-председатель политформирования Марина Таубер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.

https://ria.ru/20230113/integratsiya-1844725376.html

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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, марина таубер, молдавия, псрм