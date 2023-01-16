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Осужденный экс-мэр Махачкалы просит разрешить носить в колониях часы - РИА Новости, 16.01.2023
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Осужденный экс-мэр Махачкалы просит разрешить носить в колониях часы
Осужденный экс-мэр Махачкалы просит разрешить носить в колониях часы - РИА Новости, 16.01.2023
Осужденный экс-мэр Махачкалы просит разрешить носить в колониях часы
Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание за организацию убийства следователя, просит разрешить носить в колониях часы, сообщил РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:34
2023-01-16T15:34
саид амиров
махачкала
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
северо-кавказский окружной военный суд
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание за организацию убийства следователя, просит разрешить носить в колониях часы, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк. Сейчас правила ФСИН запрещают заключенным колоний общего и строгого режимов иметь часы, другие ценные вещи. По словам адвоката, после вступления летом прошлого года в силу новых положений у его подзащитного изъяли даже небольшие механические часы-будильник, которые стояли в камере. "Аргументов, почему часы запрещены, я не увидел. Поэтому мы подали иск в Верховный суд РФ. Человек вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, или ужин, или обед", - сказал Постанюк. По его словам, 68-летнему Амирову также надо по часам ориентироваться при приеме лекарств. В иске он просит признать незаконным соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. Суд рассмотрит иск 25 января. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.
https://ria.ru/20230116/sizo-1845191403.html
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844748114.html
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саид амиров, махачкала, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), северо-кавказский окружной военный суд
Саид Амиров, Махачкала, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Кавказский окружной военный суд
15:34 16.01.2023
 
Осужденный экс-мэр Махачкалы просит разрешить носить в колониях часы

Осужденный пожизненно экс-мэр Махачкалы Амиров просит разрешить носить в колониях часы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкЭкс-мэр Махачкалы Саид Амиров
Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание за организацию убийства следователя, просит разрешить носить в колониях часы, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.
Сейчас правила ФСИН запрещают заключенным колоний общего и строгого режимов иметь часы, другие ценные вещи. По словам адвоката, после вступления летом прошлого года в силу новых положений у его подзащитного изъяли даже небольшие механические часы-будильник, которые стояли в камере.
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"Аргументов, почему часы запрещены, я не увидел. Поэтому мы подали иск в Верховный суд РФ. Человек вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, или ужин, или обед", - сказал Постанюк.
По его словам, 68-летнему Амирову также надо по часам ориентироваться при приеме лекарств.
В иске он просит признать незаконным соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях.
Суд рассмотрит иск 25 января.
В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.
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Саид АмировМахачкалаРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Северо-Кавказский окружной военный суд
 
 
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