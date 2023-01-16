https://ria.ru/20230116/chasy-1845217005.html

Осужденный экс-мэр Махачкалы просит разрешить носить в колониях часы

Осужденный экс-мэр Махачкалы просит разрешить носить в колониях часы - РИА Новости, 16.01.2023

Осужденный экс-мэр Махачкалы просит разрешить носить в колониях часы

Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание за организацию убийства следователя, просит разрешить носить в колониях часы, сообщил РИА... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:34

2023-01-16T15:34

2023-01-16T15:34

саид амиров

махачкала

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

северо-кавказский окружной военный суд

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание за организацию убийства следователя, просит разрешить носить в колониях часы, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк. Сейчас правила ФСИН запрещают заключенным колоний общего и строгого режимов иметь часы, другие ценные вещи. По словам адвоката, после вступления летом прошлого года в силу новых положений у его подзащитного изъяли даже небольшие механические часы-будильник, которые стояли в камере. "Аргументов, почему часы запрещены, я не увидел. Поэтому мы подали иск в Верховный суд РФ. Человек вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, или ужин, или обед", - сказал Постанюк. По его словам, 68-летнему Амирову также надо по часам ориентироваться при приеме лекарств. В иске он просит признать незаконным соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. Суд рассмотрит иск 25 января. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.

https://ria.ru/20230116/sizo-1845191403.html

https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844748114.html

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саид амиров, махачкала, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), северо-кавказский окружной военный суд