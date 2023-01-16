https://ria.ru/20230116/byudzhet-1845109002.html

Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов

Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов - РИА Новости, 16.01.2023

Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов

Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году более чем на четверть, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у главы правительства... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:52

2023-01-16T10:52

2023-01-16T11:53

экономика

россия

александр новак

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году более чем на четверть, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.Добыча нефти по сравнению с 2021 годом увеличилась на десять миллионов тонн, или на два процента, экспорт — на семь процентов.Новак подчеркнул, что таких результатов удалось добиться, несмотря на действия недружественных стран и санкции.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, михаил мишустин