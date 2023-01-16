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Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов - РИА Новости, 16.01.2023
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Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов
Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов - РИА Новости, 16.01.2023
Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов
Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году более чем на четверть, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у главы правительства... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:52
2023-01-16T11:53
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году более чем на четверть, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.Добыча нефти по сравнению с 2021 годом увеличилась на десять миллионов тонн, или на два процента, экспорт — на семь процентов.Новак подчеркнул, что таких результатов удалось добиться, несмотря на действия недружественных стран и санкции.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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экономика, россия, александр новак, михаил мишустин
Экономика, Россия, Александр Новак, Михаил Мишустин
10:52 16.01.2023 (обновлено: 11:53 16.01.2023)
 
Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28 процентов

Вице-премьер Новак: доход бюджета России от нефтегазовой отрасли вырос в 2022 году на 28%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году более чем на четверть, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.
"Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 триллиона рублей", — сказал он.
Добыча нефти по сравнению с 2021 годом увеличилась на десять миллионов тонн, или на два процента, экспорт — на семь процентов.
Новак подчеркнул, что таких результатов удалось добиться, несмотря на действия недружественных стран и санкции.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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