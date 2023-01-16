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"Воюем плечом к плечу": один день из жизни десантников под Луганском

"Воюем плечом к плечу": один день из жизни десантников под Луганском - РИА Новости, 16.01.2023

"Воюем плечом к плечу": один день из жизни десантников под Луганском

Бойцы 104-го десантно-штурмового полка ежедневно выполняют боевые задачи на Cватовском направлении в ЛНР. О том, как они приходят в себя после боя, каков их быт РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:38

2023-01-16T17:38

2023-01-16T18:49

специальная военная операция на украине

кременная

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ЛУГАНСК, 16 янв — РИА Новости, Юлия Осипова. Бойцы 104-го десантно-штурмового полка ежедневно выполняют боевые задачи на Cватовском направлении в ЛНР. О том, как они приходят в себя после боя, каков их быт и чем они могут успокоить душу, — в репортаже РИА Новости."Мобики" уже не "мобики"Военным подразделением управляют именно отсюда. Сюда же российские десантники возвращаются после трех-пяти дней передовой, чтобы помыться и отдохнуть. Здесь и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники, и кадровые военные — от 18 до 53 лет."Сейчас мы уже отходим от понятия "мобилизованные". Мы сами их всему обучили, вложили душу, а теперь и воюем плечом к плечу. Некоторые из них, кстати, могут и профессиональным военным фору дать! Ну какие они "мобики"?! Весь личный состав — наши братишки, военнослужащие 104-го полка", — говорит начальник штаба полка с позывным Ваза.Стационарный командный пункт расположен под Луганском. Всего за пять дней соорудили блиндажи. Штаб защищен как от прилетов артиллерии (бревна уложены в два наката), так и от скопления влаги — свежие сосновые настилы внутри и надежная маскировка снаружи. Быть невидимым — целое искусство в зоне СВО.В штабе установлены компьютеры и режимная связь для секретных переговоров. На столах развернуты карты с расположением противника. Электричество от бензогенератора. Под землей на глубине в один-два метра вовсю кипит работа.Около 60 процентов состава десантного полка сейчас на выполнении боевой задачи в Кременной, 40 процентов находятся здесь."И ты никогда не знаешь, сколько это еще продлится: может, три дня, а может, месяц-два… Как правило, боевая задача на передовой занимает от трех до пяти суток, в зависимости от наращивания сил и средств противника. Солдаты ее выполняют и возвращаются сюда — восстанавливать боеспособность. А мы уже на месте стараемся создать им пусть не домашние, но вполне приемлемые человеческие условия, начиная от душа и заканчивая чистыми носками", — говорит командир.Можно связаться и с близкими. Телефоны с расширенными мультимедийными функциями запрещены, используются только "тапики" — простейшие кнопочные телефоны. Звонить родным можно и даже нужно, как и получать от них гостинцы. Со всей России в полк стекаются посылки, и раз в две недели в командный пункт отправляется "родненькая" фура.Баня все поправитПо уставу в командном пункте положена штатная баня ДДУ 01 — дезинфекционная душевая установка, которая развертывается раз в неделю. Но десантники народ чистоплотный и предприимчивый, поэтому сами выкопали дополнительный блиндаж и оборудовали там душевую с шестью кабинами. Даже жесткие мочалки повесили. Регулярно подъезжает водовозка, в баки заливается вода, которую нагревает генератор.Бойцы после передовой сразу идут именно сюда: "Хочется элементарно с себя все смыть и перевести дух".В штабе есть специальный "умывальник", где ухаживают за экипировкой. Люди приходят с передовой, им дают два дня, чтобы отдохнуть, обслужить оружие, бронежилеты, шлемы и прочее. Потом все это сохнет и ждет новых боевых задач.Среди мобилизованных оказались сибиряки — искусные мастера по дереву. Так здесь появилась настоящая солдатская баня: ребята сложили сруб, заместитель по тылу где-то достал печь, а один толковый солдат придумал умную систему нагрева воды, пропустив ее через топку."Одна мысль о том, что после "передка" будет баня, уже греет душу, любая задача выполняется во сто крат лучше", — признаются десантники.Кстати, как отмечают боевые командиры, большой плюс мобилизованных в том, что они приходят служить с готовыми гражданскими профессиями: в 104-м полку уже есть свой электрик ("наш Виктор провел всю электрику в лагере"), строитель, инженер, врач — "хоть и патологоанатом". С каждого понемногу, а на выходе одно большое подразделение создает для себя комфортные условия.Повар на войне важнее генералаНа передовой у солдата есть только сухой паек, разогретый на портативной грелке. Да и то не всегда. В командном пункте все гораздо разнообразнее."Есть норма довольствия военнослужащего, которая включает в себя все, начиная от хлеба и заканчивая горчичным порошком. Норма — 30 наименований, а мы уже на месте составляем свою раскладку. Но вы должны понимать, что в полевых условиях предоставляются в основном консервированные продукты: все остальное сложно хранить и обрабатывать", — поясняет заместитель командира полка по тылу с позывным Лайнер.Конечно, сейчас не до индивидуальных предпочтений. Но повара стараются."Если мы видим, что личному составу нравится борщ с пампушками, мы его готовим чаще, а если видим, что совсем не нравится рассольник, то исключаем его из меню. Повар сам подсказывает, а продовольственная служба подстраивается", — поясняет Лайнер.Овощи обязательно: 900 граммов в день на каждого, из которых 600 — картошка. За один день повар чистит примерно 400 килограммов картофеля. Все остальное — морковка, свекла, капуста и овощные консервы.На завтрак хлеб, масло, сыр, печенье и отварные яйца. На обед и ужин непременно лук или чеснок — порекомендовали военные медики, дабы не было простудных заболеваний. На Новый год каждый получил подарочный набор: две палки колбасы, сникерсы, вишневый джем, шпроты, печень трески, ветчина, сгущенка, орешки, плавленый сырок."Самодеятельность на кухне неприемлема. Нежелательно самим собирать грибы и приносить сюда. А вот ягоды всегда пожалуйста. Присылают псковскую клюкву — варим компот", — рассказывает замкомандира.Главному штатному повару, Александру, всего 20 лет. Он подписал контракт и попросил, чтобы его поставили на кухню. Здесь он уже десять месяцев. Уже невозможно подсчитать количество перечищенной картошки: "Мне уже все равно. Руки привыкли".И если стрелок в зоне СВО выполнил боевую задачу и может выдохнуть несколько дней, то у Александра такой возможности нет — он на кухне всегда. Но не жалуется: "Нравится готовить и кормить, но не нравится воевать".Хотя, как утверждают командиры, бывают и другие примеры: в полку был один повар, который захотел "сгонять на "передок". Спустя неделю уже не смог вернуться к чистке картофеля, стал уверенным стрелком."Победа — от Бога, а подвиг — от человека"Как говорят сами бойцы, "карма в зоне СВО плотная" и многие очень быстро становятся верующими. В 104-м полку десантников есть редкая на сегодняшний день штатная единица — полковой священник. Отца Германа здесь знает каждый. Сейчас полковой батюшка поедет в Кременную, где шумят "Грады" каждые пять минут. Всех обойдет, исповедует и причастит."Здесь человек определенно перерождается, но не озлобляется. Наш солдат постоянно сострадает, уважает своего соперника, не издевается над ним. Наоборот, даже любит его. Поэтому и побеждает. Это и называется христианский воин. Он всегда честно, благородно, мужественно выполняет свою задачу", — говорит отец Герман.А потом добавляет: "Пленного пощадить, чужого не брать. Ребята наши святые. Иной раз смотришь на их лица, а они ведь реально собой жертвуют".Как замечают сами десантники, полковой священник в каком-то смысле заменяет хорошего психолога. Ведь именно от него можно услышать уверенное: "Мы победим, потому что у нас нет кровавой злобы, ненависти и звериного оскала, — и в этом есть сила. Через эту искру войдет благодать Божия и все расставит по своим местам. Победа — от Бога, а подвиг — от человека".

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

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Командный пункт 104-го десантно-штурмового полка под Луганском Командный пункт 104-го десантно-штурмового полка под Луганском 2023-01-16T17:38 true PT1M14S

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