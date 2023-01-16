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Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-нарколога Минздрава Брюна - РИА Новости, 16.01.2023
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Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-нарколога Минздрава Брюна
Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-нарколога Минздрава Брюна - РИА Новости, 16.01.2023
Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-нарколога Минздрава Брюна
Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:55
2023-01-16T16:55
происшествия
евгений брюн
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты", - сказали в суде. Ранее суд арестовал его предполагаемого подельника - директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова. По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.
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происшествия, евгений брюн, россия, московский городской суд
Происшествия, Евгений Брюн, Россия, Московский городской суд
16:55 16.01.2023
 
Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-нарколога Минздрава Брюна

Мосгорсуд оставил под домашним арестом нарколога Брюна, обвиняемого в мошенничестве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЕвгений Брюн
Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Евгений Брюн. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты", - сказали в суде. Ранее суд арестовал его предполагаемого подельника - директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова.
По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 08:38
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона
 
ПроисшествияЕвгений БрюнРоссияМосковский городской суд
 
 
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