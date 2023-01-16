https://ria.ru/20230116/bryun-1845251150.html

Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-нарколога Минздрава Брюна

Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-нарколога Минздрава Брюна - РИА Новости, 16.01.2023

Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-нарколога Минздрава Брюна

Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:55

2023-01-16T16:55

2023-01-16T16:55

происшествия

евгений брюн

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты", - сказали в суде. Ранее суд арестовал его предполагаемого подельника - директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова. По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.

https://ria.ru/20221116/zaderzhanie-1831815238.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, евгений брюн, россия, московский городской суд