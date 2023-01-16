https://ria.ru/20230116/britaniya-1845314044.html

Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении

Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении - РИА Новости, 16.01.2023

Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении страны на фоне конфликта на... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:54

2023-01-16T20:54

2023-01-16T20:54

специальная военная операция на украине

в мире

бен уоллес

риши сунак

украина

великобритания

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении страны на фоне конфликта на Украине. "Мы приведем еще один наш эскадрон танков Challenger 2 в состояние высокой боеготовности в замену отправленного эскадрона... Я считаю, что необходимо рассмотреть (вопрос об увеличении) количества переоборудованных танков Challenger 3, чтобы выяснить, означают ли уроки конфликта на Украине, что нам нужен более крупный танковый парк", - заявил он, выступая в палате общин с заявлением по Украине. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.

https://ria.ru/20230116/podderzhka-1845312209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, бен уоллес, риши сунак, украина, великобритания