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Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/britaniya-1845314044.html
Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении
Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении - РИА Новости, 16.01.2023
Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении страны на фоне конфликта на... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:54
2023-01-16T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
бен уоллес
риши сунак
украина
великобритания
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении страны на фоне конфликта на Украине. "Мы приведем еще один наш эскадрон танков Challenger 2 в состояние высокой боеготовности в замену отправленного эскадрона... Я считаю, что необходимо рассмотреть (вопрос об увеличении) количества переоборудованных танков Challenger 3, чтобы выяснить, означают ли уроки конфликта на Украине, что нам нужен более крупный танковый парк", - заявил он, выступая в палате общин с заявлением по Украине. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.
https://ria.ru/20230116/podderzhka-1845312209.html
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в мире, бен уоллес, риши сунак, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бен Уоллес, Риши Сунак, Украина, Великобритания
20:54 16.01.2023
 
Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении

МО Британии хочет увеличить количество танков на вооружении на фоне конфликта на Украине

© Фото : Crown Copyright Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Crown Copyright
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении страны на фоне конфликта на Украине.
"Мы приведем еще один наш эскадрон танков Challenger 2 в состояние высокой боеготовности в замену отправленного эскадрона... Я считаю, что необходимо рассмотреть (вопрос об увеличении) количества переоборудованных танков Challenger 3, чтобы выяснить, означают ли уроки конфликта на Украине, что нам нужен более крупный танковый парк", - заявил он, выступая в палате общин с заявлением по Украине.
Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБен УоллесРиши СунакУкраинаВеликобритания
 
 
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