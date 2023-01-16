https://ria.ru/20230116/britaniya-1845314044.html
Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении
Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении - РИА Новости, 16.01.2023
Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении страны на фоне конфликта на... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:54
2023-01-16T20:54
2023-01-16T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
бен уоллес
риши сунак
украина
великобритания
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении страны на фоне конфликта на Украине. "Мы приведем еще один наш эскадрон танков Challenger 2 в состояние высокой боеготовности в замену отправленного эскадрона... Я считаю, что необходимо рассмотреть (вопрос об увеличении) количества переоборудованных танков Challenger 3, чтобы выяснить, означают ли уроки конфликта на Украине, что нам нужен более крупный танковый парк", - заявил он, выступая в палате общин с заявлением по Украине. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.
https://ria.ru/20230116/podderzhka-1845312209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бен уоллес, риши сунак, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бен Уоллес, Риши Сунак, Украина, Великобритания
Британия рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении
МО Британии хочет увеличить количество танков на вооружении на фоне конфликта на Украине