https://ria.ru/20230116/britaniya-1845238300.html

"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев

"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев - РИА Новости, 16.01.2023

"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев

Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:28

2023-01-16T16:28

2023-01-16T18:59

владимир путин

риши сунак

украина

россия

лондон

вооруженные силы украины

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14 танков Challenger 2.В понедельник Песков заявил, что запланированные Британией к поставке машины горят и будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигнуты. Обозреватель Daily Mail Крис Джеверс в статье для издания назвал высказывание пресс-секретаря Путина "угрозой Британии"."Глупое правительство Великобритании, неужели отправка ударного оружия поможет завершить конфликт?" — написал в комментариях Винди Миллер."Это фатальная ошибка", — добавил пользователь под ником harry200."Россия нанесет ответный удар, и мы будем первыми в их списке. Но разве Сунака или Украину это волнует. Нет, эти дураки продолжают тратить на Киев деньги", — ответил The Welsh Judge."Если бы Байден и Джонсон не подтолкнули Зеленского к отказу от любого соглашения с Путиным, то мир, возможно, не был погружен в хаос", — подчеркнули в ответ.Некоторые читатели попытались объяснить решение Лондона."Украина думает, что Запад помогает им, как глупо. Запад использует вас для испытания своего оружия", — поделился мнением британец."Так вот как вы испытываете военное оборудование?" — согласились с предыдущим комментатором.Ранее о поставке танков сообщили в офисе британского премьера Риши Сунака, это произойдет в ближайшие недели.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир путин, риши сунак, украина, россия, лондон, вооруженные силы украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире