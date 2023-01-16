https://ria.ru/20230116/britaniya-1845238300.html
"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев
"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев - РИА Новости, 16.01.2023
"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев
Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:28
2023-01-16T16:28
2023-01-16T18:59
владимир путин
риши сунак
украина
россия
лондон
вооруженные силы украины
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843700480_0:337:2443:1711_1920x0_80_0_0_0949e7f5fb236e300c848c716863bf9f.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14 танков Challenger 2.В понедельник Песков заявил, что запланированные Британией к поставке машины горят и будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигнуты. Обозреватель Daily Mail Крис Джеверс в статье для издания назвал высказывание пресс-секретаря Путина "угрозой Британии"."Глупое правительство Великобритании, неужели отправка ударного оружия поможет завершить конфликт?" — написал в комментариях Винди Миллер."Это фатальная ошибка", — добавил пользователь под ником harry200."Россия нанесет ответный удар, и мы будем первыми в их списке. Но разве Сунака или Украину это волнует. Нет, эти дураки продолжают тратить на Киев деньги", — ответил The Welsh Judge."Если бы Байден и Джонсон не подтолкнули Зеленского к отказу от любого соглашения с Путиным, то мир, возможно, не был погружен в хаос", — подчеркнули в ответ.Некоторые читатели попытались объяснить решение Лондона."Украина думает, что Запад помогает им, как глупо. Запад использует вас для испытания своего оружия", — поделился мнением британец."Так вот как вы испытываете военное оборудование?" — согласились с предыдущим комментатором.Ранее о поставке танков сообщили в офисе британского премьера Риши Сунака, это произойдет в ближайшие недели.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843700480_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_bf0d6d579d12e8b5283a848a7324c526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, риши сунак, украина, россия, лондон, вооруженные силы украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире
Владимир Путин, Риши Сунак, Украина, Россия, Лондон, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире
16:28 16.01.2023 (обновлено: 18:59 16.01.2023)
"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев
Читателей Daily Mail напугало предупреждение Пескова о судьбе британских танков на Украине
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Читателей британского издания Daily Mail
насторожила реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14 танков Challenger 2.
В понедельник Песков заявил, что запланированные Британией к поставке машины горят и будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигнуты. Обозреватель Daily Mail Крис Джеверс в статье для издания назвал высказывание пресс-секретаря Путина
"угрозой Британии".
"Глупое правительство Великобритании, неужели отправка ударного оружия поможет завершить конфликт?" — написал в комментариях Винди Миллер.
"Это фатальная ошибка", — добавил пользователь под ником harry200.
"Россия нанесет ответный удар, и мы будем первыми в их списке. Но разве Сунака
или Украину
это волнует. Нет, эти дураки продолжают тратить на Киев
деньги", — ответил The Welsh Judge.
"Очень разумный комментарий со стороны России
. Наши танки ничего не изменят, вот если бы мы пообещали 500 машин, это бы имело смысл", — отметил читатель с именем Worker.
"Если бы Байден и Джонсон не подтолкнули Зеленского к отказу от любого соглашения с Путиным, то мир, возможно, не был погружен в хаос", — подчеркнули в ответ.
Некоторые читатели попытались объяснить решение Лондона.
"Украина думает, что Запад помогает им, как глупо. Запад использует вас для испытания своего оружия", — поделился мнением британец.
"Так вот как вы испытываете военное оборудование?" — согласились с предыдущим комментатором.
Ранее о поставке танков сообщили в офисе британского премьера Риши Сунака, это произойдет в ближайшие недели.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва
стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.