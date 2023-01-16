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"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев - РИА Новости, 16.01.2023
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"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев
"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев - РИА Новости, 16.01.2023
"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев
Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:28
2023-01-16T18:59
владимир путин
риши сунак
украина
россия
лондон
вооруженные силы украины
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14 танков Challenger 2.В понедельник Песков заявил, что запланированные Британией к поставке машины горят и будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигнуты. Обозреватель Daily Mail Крис Джеверс в статье для издания назвал высказывание пресс-секретаря Путина "угрозой Британии"."Глупое правительство Великобритании, неужели отправка ударного оружия поможет завершить конфликт?" — написал в комментариях Винди Миллер."Это фатальная ошибка", — добавил пользователь под ником harry200."Россия нанесет ответный удар, и мы будем первыми в их списке. Но разве Сунака или Украину это волнует. Нет, эти дураки продолжают тратить на Киев деньги", — ответил The Welsh Judge."Если бы Байден и Джонсон не подтолкнули Зеленского к отказу от любого соглашения с Путиным, то мир, возможно, не был погружен в хаос", — подчеркнули в ответ.Некоторые читатели попытались объяснить решение Лондона."Украина думает, что Запад помогает им, как глупо. Запад использует вас для испытания своего оружия", — поделился мнением британец."Так вот как вы испытываете военное оборудование?" — согласились с предыдущим комментатором.Ранее о поставке танков сообщили в офисе британского премьера Риши Сунака, это произойдет в ближайшие недели.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html
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владимир путин, риши сунак, украина, россия, лондон, вооруженные силы украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире
Владимир Путин, Риши Сунак, Украина, Россия, Лондон, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире
16:28 16.01.2023 (обновлено: 18:59 16.01.2023)
 
"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев

Читателей Daily Mail напугало предупреждение Пескова о судьбе британских танков на Украине

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14 танков Challenger 2.
В понедельник Песков заявил, что запланированные Британией к поставке машины горят и будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигнуты. Обозреватель Daily Mail Крис Джеверс в статье для издания назвал высказывание пресс-секретаря Путина "угрозой Британии".
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"Глупое правительство Великобритании, неужели отправка ударного оружия поможет завершить конфликт?" — написал в комментариях Винди Миллер.
"Это фатальная ошибка", — добавил пользователь под ником harry200.
"Россия нанесет ответный удар, и мы будем первыми в их списке. Но разве Сунака или Украину это волнует. Нет, эти дураки продолжают тратить на Киев деньги", — ответил The Welsh Judge.
"Очень разумный комментарий со стороны России. Наши танки ничего не изменят, вот если бы мы пообещали 500 машин, это бы имело смысл", — отметил читатель с именем Worker.
"Если бы Байден и Джонсон не подтолкнули Зеленского к отказу от любого соглашения с Путиным, то мир, возможно, не был погружен в хаос", — подчеркнули в ответ.
Некоторые читатели попытались объяснить решение Лондона.
"Украина думает, что Запад помогает им, как глупо. Запад использует вас для испытания своего оружия", — поделился мнением британец.
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"Так вот как вы испытываете военное оборудование?" — согласились с предыдущим комментатором.
Ранее о поставке танков сообщили в офисе британского премьера Риши Сунака, это произойдет в ближайшие недели.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
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