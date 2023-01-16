Рейтинг@Mail.ru
В Братске произошел пожар в военкомате - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/bratsk-1845089990.html
В Братске произошел пожар в военкомате
В Братске произошел пожар в военкомате - РИА Новости, 16.01.2023
В Братске произошел пожар в военкомате
Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:46
2023-01-16T09:46
происшествия
иркутская область
братск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91953/51/919535164_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_96231cc156def9bd01ac5cc888909ba3.jpg
ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления ФСБ РФ. Инцидент, по сообщениям местных СМИ, произошел в ночь на 9 января. Причиной предварительно называется поджог, пламя повредило порядка 50 квадратных метров. "Следственным управлением МВД России города Братска по факту пожара в военкомате возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Уголовное дело находится в ведении наших коллег из МВД. Они занимаются расследованием", - заявил собеседник агентства из УФСБ. В пресс-службе ГУМВД по Иркутской области РИА Новости сказали, что не комментируют данный инцидент. Официально о причинах и масштабах инцидента ничего не сообщается.
https://ria.ru/20221021/dela-1825703485.html
иркутская область
братск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91953/51/919535164_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_2b427e13d6a7f7d85d5dc110d2d47a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, братск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Иркутская область, Братск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:46 16.01.2023
 
В Братске произошел пожар в военкомате

В МВД завели дело после пожара в военкомате Братска, произошедшего в ночь на 9 января

© Официальный сайт администрации города БратскГород Братск
Город Братск
© Официальный сайт администрации города Братск
Город Братск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления ФСБ РФ.
Инцидент, по сообщениям местных СМИ, произошел в ночь на 9 января. Причиной предварительно называется поджог, пламя повредило порядка 50 квадратных метров.
"Следственным управлением МВД России города Братска по факту пожара в военкомате возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Уголовное дело находится в ведении наших коллег из МВД. Они занимаются расследованием", - заявил собеседник агентства из УФСБ.
В пресс-службе ГУМВД по Иркутской области РИА Новости сказали, что не комментируют данный инцидент. Официально о причинах и масштабах инцидента ничего не сообщается.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября 2022, 15:42
В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы
 
ПроисшествияИркутская областьБратскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала