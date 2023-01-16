https://ria.ru/20230116/bratsk-1845089990.html
В Братске произошел пожар в военкомате
В Братске произошел пожар в военкомате - РИА Новости, 16.01.2023
В Братске произошел пожар в военкомате
Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:46
2023-01-16T09:46
2023-01-16T09:46
происшествия
иркутская область
братск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления ФСБ РФ. Инцидент, по сообщениям местных СМИ, произошел в ночь на 9 января. Причиной предварительно называется поджог, пламя повредило порядка 50 квадратных метров. "Следственным управлением МВД России города Братска по факту пожара в военкомате возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Уголовное дело находится в ведении наших коллег из МВД. Они занимаются расследованием", - заявил собеседник агентства из УФСБ. В пресс-службе ГУМВД по Иркутской области РИА Новости сказали, что не комментируют данный инцидент. Официально о причинах и масштабах инцидента ничего не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, братск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Иркутская область, Братск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Братске произошел пожар в военкомате
В МВД завели дело после пожара в военкомате Братска, произошедшего в ночь на 9 января
ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления ФСБ РФ.
Инцидент, по сообщениям местных СМИ, произошел в ночь на 9 января. Причиной предварительно называется поджог, пламя повредило порядка 50 квадратных метров.
"Следственным управлением МВД России города Братска по факту пожара в военкомате возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Уголовное дело находится в ведении наших коллег из МВД. Они занимаются расследованием", - заявил собеседник агентства из УФСБ.
В пресс-службе ГУМВД по Иркутской области РИА Новости сказали, что не комментируют данный инцидент. Официально о причинах и масштабах инцидента ничего не сообщается.