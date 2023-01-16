https://ria.ru/20230116/bratsk-1845089990.html

В Братске произошел пожар в военкомате

В Братске произошел пожар в военкомате - РИА Новости, 16.01.2023

В Братске произошел пожар в военкомате

Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:46

2023-01-16T09:46

2023-01-16T09:46

происшествия

иркутская область

братск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления ФСБ РФ. Инцидент, по сообщениям местных СМИ, произошел в ночь на 9 января. Причиной предварительно называется поджог, пламя повредило порядка 50 квадратных метров. "Следственным управлением МВД России города Братска по факту пожара в военкомате возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Уголовное дело находится в ведении наших коллег из МВД. Они занимаются расследованием", - заявил собеседник агентства из УФСБ. В пресс-службе ГУМВД по Иркутской области РИА Новости сказали, что не комментируют данный инцидент. Официально о причинах и масштабах инцидента ничего не сообщается.

https://ria.ru/20221021/dela-1825703485.html

иркутская область

братск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, братск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)