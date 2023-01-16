12:42 16.01.2023 (обновлено: 13:25 16.01.2023)
Число сбитых в Севастополе беспилотников достигло семи
Глава Севастополя Развожаев сообщил о семи сбитых беспилотниках над морем за сутки
Акватория порта в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Системы ПВО Севастополя и Черноморского флота сбили над морем уже семь беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем", — написал он.
По словам губернатора, в Киеве пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередное достижение.
"Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно", — добавил Развожаев.
Он отметил, что российские военные уверенно отразили атаку вражеских дронов.
"Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — заключил губернатор, призвав доверять только официальной информации.
В пресс-службе Развожаева уточнили, что вместе с беспилотником, который ночью перехватили над Севастопольской бухтой, число уничтоженных аппаратов уже достигло восьми.
С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Все эти попытки удалось пресечь.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.