https://ria.ru/20230116/bpla-1845148735.html

Число сбитых в Севастополе беспилотников достигло семи

Число сбитых в Севастополе беспилотников достигло семи - РИА Новости, 16.01.2023

Число сбитых в Севастополе беспилотников достигло семи

Системы ПВО Севастополя и Черноморского флота сбили над морем уже семь беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:42

2023-01-16T12:42

2023-01-16T13:25

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развозжаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Системы ПВО Севастополя и Черноморского флота сбили над морем уже семь беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, в Киеве пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередное достижение. "Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно", — добавил Развожаев.Он отметил, что российские военные уверенно отразили атаку вражеских дронов.В пресс-службе Развожаева уточнили, что вместе с беспилотником, который ночью перехватили над Севастопольской бухтой, число уничтоженных аппаратов уже достигло восьми. С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Все эти попытки удалось пресечь. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230111/opasnost-1844245665.html

https://ria.ru/20230112/krym-1844291239.html

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, михаил развозжаев, вооруженные силы украины