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Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки
Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки - РИА Новости, 16.01.2023
Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки
Системы ПВО сбили над морем в районе Севастополя три беспилотных летательных аппарата за сутки, ПВО продолжает отбивать атаку, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:00
2023-01-16T12:00
2023-01-16T12:11
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Системы ПВО сбили над морем в районе Севастополя три беспилотных летательных аппарата за сутки, ПВО продолжает отбивать атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев..Ночью ПВО сбила беспилотник над морем, второй БПЛА был уничтожен утром в понедельник, сообщил ранее тот же Развожаев."Ситуация на сейчас: сбиты три БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками - все дроны были сбиты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Россия
12:00 16.01.2023 (обновлено: 12:11 16.01.2023)
Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки
Число сбитых системой ПВО за сутки беспилотников у берегов Севастополя достигло трех