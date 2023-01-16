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Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/bpla-1845133964.html
Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки
Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки - РИА Новости, 16.01.2023
Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки
Системы ПВО сбили над морем в районе Севастополя три беспилотных летательных аппарата за сутки, ПВО продолжает отбивать атаку, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:00
2023-01-16T12:11
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Системы ПВО сбили над морем в районе Севастополя три беспилотных летательных аппарата за сутки, ПВО продолжает отбивать атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев..Ночью ПВО сбила беспилотник над морем, второй БПЛА был уничтожен утром в понедельник, сообщил ранее тот же Развожаев."Ситуация на сейчас: сбиты три БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками - все дроны были сбиты.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Россия
12:00 16.01.2023 (обновлено: 12:11 16.01.2023)
 
Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки

Число сбитых системой ПВО за сутки беспилотников у берегов Севастополя достигло трех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Системы ПВО сбили над морем в районе Севастополя три беспилотных летательных аппарата за сутки, ПВО продолжает отбивать атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев..
Ночью ПВО сбила беспилотник над морем, второй БПЛА был уничтожен утром в понедельник, сообщил ранее тот же Развожаев.
"Ситуация на сейчас: сбиты три БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками - все дроны были сбиты.
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8 декабря 2022, 12:43
В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьРоссия
 
 
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