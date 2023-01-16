https://ria.ru/20230116/bpla-1845133964.html

Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки

Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки - РИА Новости, 16.01.2023

Системы ПВО сбили третий беспилотник у берегов Севастополя за сутки

Системы ПВО сбили над морем в районе Севастополя три беспилотных летательных аппарата за сутки, ПВО продолжает отбивать атаку, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:00

2023-01-16T12:00

2023-01-16T12:11

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Системы ПВО сбили над морем в районе Севастополя три беспилотных летательных аппарата за сутки, ПВО продолжает отбивать атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев..Ночью ПВО сбила беспилотник над морем, второй БПЛА был уничтожен утром в понедельник, сообщил ранее тот же Развожаев."Ситуация на сейчас: сбиты три БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками - все дроны были сбиты.

https://ria.ru/20221208/terakty-1837179088.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, михаил развожаев, безопасность, россия