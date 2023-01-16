https://ria.ru/20230116/bosfor-1845296751.html

В Босфоре очередь из судов растянулась на километры

В Босфоре очередь из судов растянулась на километры - РИА Новости, 16.01.2023

В Босфоре очередь из судов растянулась на километры

Очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:26

2023-01-16T19:26

2023-01-16T19:39

в мире

мраморное море

турция

босфор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845298123_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54f357fed82991778616f95898f77e7b.jpg

СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Движение судов частично возобновлено с 17.40 в понедельник в Босфорском проливе после того, как с мели сняли судна, сообщило главное управление береговой охраны Турции. Судоходство было приостановлено на более чем десять часов, однако движение судов с юга на север пока под запретом. Ожидающие очереди на проход через пролив суда встали на якорь вдоль побережья Мраморного моря вереницей протяженностью не менее 45 километров, в очереди более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью. По данным порталов, отслеживающих движение судов, у берегов Стамбула на азиатской стороне также ожидают очереди не менее 40 судов. При этом приостановка судоходства по Босфору случается и в обычные дни по причине погодных условий, а не в связи с авариями. Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу.

https://ria.ru/20221117/bosfor-1832262343.html

https://ria.ru/20221216/tankery-1839198937.html

мраморное море

турция

босфор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь из вставших на якорь у южного входа в Босфор судов Очередь из вставших на якорь у южного входа в Босфор судов 2023-01-16T19:26 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мраморное море, турция, босфор