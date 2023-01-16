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В Босфоре очередь из судов растянулась на километры - РИА Новости, 16.01.2023
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В Босфоре очередь из судов растянулась на километры
В Босфоре очередь из судов растянулась на километры - РИА Новости, 16.01.2023
В Босфоре очередь из судов растянулась на километры
Очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:26
2023-01-16T19:39
в мире
мраморное море
турция
босфор
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СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Движение судов частично возобновлено с 17.40 в понедельник в Босфорском проливе после того, как с мели сняли судна, сообщило главное управление береговой охраны Турции. Судоходство было приостановлено на более чем десять часов, однако движение судов с юга на север пока под запретом. Ожидающие очереди на проход через пролив суда встали на якорь вдоль побережья Мраморного моря вереницей протяженностью не менее 45 километров, в очереди более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью. По данным порталов, отслеживающих движение судов, у берегов Стамбула на азиатской стороне также ожидают очереди не менее 40 судов. При этом приостановка судоходства по Босфору случается и в обычные дни по причине погодных условий, а не в связи с авариями. Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу.
https://ria.ru/20221117/bosfor-1832262343.html
https://ria.ru/20221216/tankery-1839198937.html
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Очередь из вставших на якорь у южного входа в Босфор судов
Очередь из вставших на якорь у южного входа в Босфор судов
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в мире, мраморное море, турция, босфор
В мире, Мраморное море, Турция, Босфор
19:26 16.01.2023 (обновлено: 19:39 16.01.2023)
 
В Босфоре очередь из судов растянулась на километры

Очередь из ждущих разрешения на проход через Босфор судов растянулась на километры

Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Движение судов частично возобновлено с 17.40 в понедельник в Босфорском проливе после того, как с мели сняли судна, сообщило главное управление береговой охраны Турции. Судоходство было приостановлено на более чем десять часов, однако движение судов с юга на север пока под запретом.
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Ожидающие очереди на проход через пролив суда встали на якорь вдоль побережья Мраморного моря вереницей протяженностью не менее 45 километров, в очереди более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью.
По данным порталов, отслеживающих движение судов, у берегов Стамбула на азиатской стороне также ожидают очереди не менее 40 судов.
При этом приостановка судоходства по Босфору случается и в обычные дни по причине погодных условий, а не в связи с авариями.
Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу.
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