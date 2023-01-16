https://ria.ru/20230116/bolnitsa-1845115373.html

Жители Ишима пожаловались на состояние палат детской больницы

Жители Ишима пожаловались на состояние палат детской больницы - РИА Новости, 16.01.2023

Жители Ишима пожаловались на состояние палат детской больницы

Жители города Ишима Тюменской области просят провести ремонт в инфекционном отделении местной больницы, по их словам, палаты, в которых проходят лечение дети,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:10

2023-01-16T11:10

2023-01-16T11:10

тюменская область

происшествия

ишим

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ТЮМЕНЬ, 16 янв - РИА Новости. Жители города Ишима Тюменской области просят провести ремонт в инфекционном отделении местной больницы, по их словам, палаты, в которых проходят лечение дети, находятся в плачевном состоянии, по опубликованным фактам региональная прокуратура организовала проверку. Фотографии стен и пола с отпавшей плиткой, старого санузла, дверей с отвалившейся краской из палаты детского инфекционного отделения больницы города Ишима опубликованы в соцсети с пояснением, что снимки сделаны в январе 2023 года. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что в больнице "кровати ужасные, палаты как после бомбежки", и призывают власти принять меры. "По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вопрос о проведении капитального ремонта инфекционного корпуса ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (г. Ишим) по адресу: улица Республики, дом 78, корпус 7 будет рассмотрен в 2023 году в зависимости от финансирования", - ответили РИА Новости на запрос в информационном центре правительства Тюменской области. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области РИА Новости сообщили, что по опубликованным в интернете и СМИ фактам относительно состояния палат в лечебном учреждении "организована соответствующая проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

https://ria.ru/20230115/zhile-1845027148.html

тюменская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тюменская область, происшествия, ишим