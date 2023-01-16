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Жители Ишима пожаловались на состояние палат детской больницы - РИА Новости, 16.01.2023
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Жители Ишима пожаловались на состояние палат детской больницы
Жители Ишима пожаловались на состояние палат детской больницы - РИА Новости, 16.01.2023
Жители Ишима пожаловались на состояние палат детской больницы
Жители города Ишима Тюменской области просят провести ремонт в инфекционном отделении местной больницы, по их словам, палаты, в которых проходят лечение дети,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:10
2023-01-16T11:10
тюменская область
происшествия
ишим
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ТЮМЕНЬ, 16 янв - РИА Новости. Жители города Ишима Тюменской области просят провести ремонт в инфекционном отделении местной больницы, по их словам, палаты, в которых проходят лечение дети, находятся в плачевном состоянии, по опубликованным фактам региональная прокуратура организовала проверку. Фотографии стен и пола с отпавшей плиткой, старого санузла, дверей с отвалившейся краской из палаты детского инфекционного отделения больницы города Ишима опубликованы в соцсети с пояснением, что снимки сделаны в январе 2023 года. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что в больнице "кровати ужасные, палаты как после бомбежки", и призывают власти принять меры. "По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вопрос о проведении капитального ремонта инфекционного корпуса ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (г. Ишим) по адресу: улица Республики, дом 78, корпус 7 будет рассмотрен в 2023 году в зависимости от финансирования", - ответили РИА Новости на запрос в информационном центре правительства Тюменской области. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области РИА Новости сообщили, что по опубликованным в интернете и СМИ фактам относительно состояния палат в лечебном учреждении "организована соответствующая проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
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тюменская область, происшествия, ишим
Тюменская область, Происшествия, Ишим
11:10 16.01.2023
 
Жители Ишима пожаловались на состояние палат детской больницы

В Ишиме прокуратура проводит проверку после жалоб на состояние палат детской больницы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 янв - РИА Новости. Жители города Ишима Тюменской области просят провести ремонт в инфекционном отделении местной больницы, по их словам, палаты, в которых проходят лечение дети, находятся в плачевном состоянии, по опубликованным фактам региональная прокуратура организовала проверку.
Фотографии стен и пола с отпавшей плиткой, старого санузла, дверей с отвалившейся краской из палаты детского инфекционного отделения больницы города Ишима опубликованы в соцсети с пояснением, что снимки сделаны в январе 2023 года. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что в больнице "кровати ужасные, палаты как после бомбежки", и призывают власти принять меры.
"По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вопрос о проведении капитального ремонта инфекционного корпуса ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (г. Ишим) по адресу: улица Республики, дом 78, корпус 7 будет рассмотрен в 2023 году в зависимости от финансирования", - ответили РИА Новости на запрос в информационном центре правительства Тюменской области.
В пресс-службе прокуратуры Тюменской области РИА Новости сообщили, что по опубликованным в интернете и СМИ фактам относительно состояния палат в лечебном учреждении "организована соответствующая проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
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