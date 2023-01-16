https://ria.ru/20230116/boke-1845277008.html
МВД готово рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России
МВД готово рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России - РИА Новости, 16.01.2023
МВД готово рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России
Министерство внутренних дел готово рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России, сообщила официальный... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:15
2023-01-16T18:15
2023-01-16T19:01
специальная военная операция на украине
россия
ирина волк
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
франция
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел готово рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Как на прошлой неделе заявил источник РИА Новости, побывавший в Донбассе в качестве волонтера Боке обратился к российским властям с просьбой о политическом убежище."МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории России журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления. Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию", — пояснила Волк.По ее словам, разъяснения о том, как подать ходатайство на получение политического убежища в России, а также прошение о признании беженцем, Боке получил в конце прошлого года.Осенью 2022-го на бывшего военного, который освещал события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Прошлой весной он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html
https://ria.ru/20230111/politubezhische-1844137535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ирина волк, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), франция, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, буча, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ирина Волк, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Буча, Украина
18:15 16.01.2023 (обновлено: 19:01 16.01.2023)
МВД готово рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России
МВД сообщило о готовности рассмотреть прошение француза Адриана Боке об убежище в России
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Министерство внутренних дел готово рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России, сообщила
официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как на прошлой неделе заявил источник РИА Новости, побывавший в Донбассе в качестве волонтера Боке обратился к российским властям с просьбой о политическом убежище.
"МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории России журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления. Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию", — пояснила Волк.
По ее словам, разъяснения о том, как подать ходатайство на получение политического убежища в России, а также прошение о признании беженцем, Боке получил в конце прошлого года.
Осенью 2022-го на бывшего военного, который освещал события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).
Прошлой весной он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.