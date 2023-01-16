https://ria.ru/20230116/boke-1845277008.html

МВД готово рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России

МВД готово рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России - РИА Новости, 16.01.2023

МВД готово рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России

Министерство внутренних дел готово рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России, сообщила официальный... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:15

2023-01-16T18:15

2023-01-16T19:01

специальная военная операция на украине

россия

ирина волк

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

франция

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел готово рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Как на прошлой неделе заявил источник РИА Новости, побывавший в Донбассе в качестве волонтера Боке обратился к российским властям с просьбой о политическом убежище."МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории России журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления. Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию", — пояснила Волк.По ее словам, разъяснения о том, как подать ходатайство на получение политического убежища в России, а также прошение о признании беженцем, Боке получил в конце прошлого года.Осенью 2022-го на бывшего военного, который освещал события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Прошлой весной он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html

https://ria.ru/20230111/politubezhische-1844137535.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ирина волк, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), франция, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, буча, украина