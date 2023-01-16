https://ria.ru/20230116/bilayn-1844640360.html

Билайн расширил пропускную способность с Telegram почти до 1 тб/с

Билайн расширил пропускную способность с Telegram почти до 1 тб/с - РИА Новости, 16.01.2023

Билайн расширил пропускную способность с Telegram почти до 1 тб/с

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна расширили пропускную способность стыков с Telegram (прямое... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:00

2023-01-16T10:00

2023-01-16T10:00

билайн

россия

мобильная связь

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости . Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна расширили пропускную способность стыков с Telegram (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием мессенджера) на 400 гб/с (гигабит в секунду), ранее этот показатель составлял 500 гб/с, сообщает пресс-служба мобильного телеоператора.Таким образом, общая пропускная способность соединения в настоящий момент составляет 900 гб/с.Пресс-служба напоминает, что Telegram является самым быстрорастущим интернет-сервисом в сети билайн. Трафик мессенджера за первые две недели января 2023 года вырос на 68% процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Для примера, рост трафика самого популярного среди пользователей видеохостинга YouTube составил лишь 4% за тот же период."Увеличение пропускной способности стыков учитывает изменившиеся предпочтения пользователей и позволит клиентам в период традиционно высокого потребления интернет-трафика, который наступает после новогодних выходных, качественно и на максимальной скорости использовать возможности мессенджера", - говорится в пресс-релизе билайна.

https://ria.ru/20221229/internet-1841936695.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, россия, мобильная связь