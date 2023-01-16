https://ria.ru/20230116/bespilotniki-1845209490.html
В России в 2022 году поставили на учет более 37 тысяч беспилотников
В России в 2022 году поставили на учет более 37 тысяч беспилотников - РИА Новости, 16.01.2023
В России в 2022 году поставили на учет более 37 тысяч беспилотников
Росавиация в 2022 году поставила на учет 37 тысяч беспилотников максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, всего в базе 70 тысяч дронов, РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:15
2023-01-16T15:15
2023-01-16T15:15
технологии
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росавиация в 2022 году поставила на учет 37 тысяч беспилотников максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, всего в базе 70 тысяч дронов, сообщает Росавиация. "В течение 2022 года Федеральным агентством воздушного транспорта получено 54,4 тысячи заявлений о предоставлении государственной услуги - постановка на учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ (далее - БВС)... За период январь-декабрь 2022 года Росавиацией поставлено на учет 37,3 тысячи беспилотных гражданских воздушных судов, при этом 77% БВС принадлежат физическим лицам", - говорится в сообщении. Более 94% заявлений были направлены в электронном виде через единый портал государственных услуг и портал учета БВС. Всего в базе данных беспилотных гражданских воздушных судов Росавиации числится 70 тысяч беспилотников максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов.
https://ria.ru/20230104/drony-1843012160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Технологии, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В России в 2022 году поставили на учет более 37 тысяч беспилотников
Росавиация сообщила о постановке на учет в 2022 году 37,3 тысячи беспилотников