https://ria.ru/20230116/bespilotniki-1845209490.html

В России в 2022 году поставили на учет более 37 тысяч беспилотников

В России в 2022 году поставили на учет более 37 тысяч беспилотников - РИА Новости, 16.01.2023

В России в 2022 году поставили на учет более 37 тысяч беспилотников

Росавиация в 2022 году поставила на учет 37 тысяч беспилотников максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, всего в базе 70 тысяч дронов, РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:15

2023-01-16T15:15

2023-01-16T15:15

технологии

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росавиация в 2022 году поставила на учет 37 тысяч беспилотников максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, всего в базе 70 тысяч дронов, сообщает Росавиация. "В течение 2022 года Федеральным агентством воздушного транспорта получено 54,4 тысячи заявлений о предоставлении государственной услуги - постановка на учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ (далее - БВС)... За период январь-декабрь 2022 года Росавиацией поставлено на учет 37,3 тысячи беспилотных гражданских воздушных судов, при этом 77% БВС принадлежат физическим лицам", - говорится в сообщении. Более 94% заявлений были направлены в электронном виде через единый портал государственных услуг и портал учета БВС. Всего в базе данных беспилотных гражданских воздушных судов Росавиации числится 70 тысяч беспилотников максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов.

https://ria.ru/20230104/drony-1843012160.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)