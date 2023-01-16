01:10 16.01.2023 (обновлено: 03:31 16.01.2023)
В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца
Bild: канцлер ФРГ Шольц испытывает проблемы с поиском женщины на пост министра обороны
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что пообещал, что по крайней мере половина его кабинета будет состоять из женщин, пишет Bild.
"У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин", — сообщило издание.
По мнению автора, "беда" канцлера заключается в том, что он ориентируется именно на пол кандидата на пост министра обороны.
"Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола, а исключительно компетенции сотрудника", — прокомментировал ситуацию вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий.
Ранее спикер министерства обороны ФРГ в беседе с РИА Новости назвал слухами сообщения о возможной отставке Ламбрехт и сообщил, что ведомство не будет их комментировать.
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.