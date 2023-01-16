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В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца - РИА Новости, 16.01.2023
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В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца
В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца - РИА Новости, 16.01.2023
В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что пообещал, что по крайней мере... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T01:10
2023-01-16T03:31
в мире
кристина ламбрехт
олаф шольц
украина
германия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что пообещал, что по крайней мере половина его кабинета будет состоять из женщин, пишет Bild.По мнению автора, "беда" канцлера заключается в том, что он ориентируется именно на пол кандидата на пост министра обороны.Ранее спикер министерства обороны ФРГ в беседе с РИА Новости назвал слухами сообщения о возможной отставке Ламбрехт и сообщил, что ведомство не будет их комментировать.Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
https://ria.ru/20230113/lambrekht-1844777858.html
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в мире, кристина ламбрехт, олаф шольц, украина, германия
В мире, Кристина Ламбрехт, Олаф Шольц, Украина, Германия
01:10 16.01.2023 (обновлено: 03:31 16.01.2023)
 
В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца

Bild: канцлер ФРГ Шольц испытывает проблемы с поиском женщины на пост министра обороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что пообещал, что по крайней мере половина его кабинета будет состоять из женщин, пишет Bild.
"У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин", — сообщило издание.
По мнению автора, "беда" канцлера заключается в том, что он ориентируется именно на пол кандидата на пост министра обороны.
"Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола, а исключительно компетенции сотрудника", — прокомментировал ситуацию вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий.
Ранее спикер министерства обороны ФРГ в беседе с РИА Новости назвал слухами сообщения о возможной отставке Ламбрехт и сообщил, что ведомство не будет их комментировать.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 23:37
Правительство Германии не прокомментировало сообщения об отставке Ламбрехт
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 22:49
Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами
 
В миреКристина ЛамбрехтОлаф ШольцУкраинаГермания
 
 
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