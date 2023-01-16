https://ria.ru/20230116/beda-1845064993.html

В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца

В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца - РИА Новости, 16.01.2023

В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что пообещал, что по крайней мере... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T01:10

2023-01-16T01:10

2023-01-16T03:31

в мире

кристина ламбрехт

олаф шольц

украина

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском министра обороны после отставки Кристины Ламбрехт из-за того, что пообещал, что по крайней мере половина его кабинета будет состоять из женщин, пишет Bild.По мнению автора, "беда" канцлера заключается в том, что он ориентируется именно на пол кандидата на пост министра обороны.Ранее спикер министерства обороны ФРГ в беседе с РИА Новости назвал слухами сообщения о возможной отставке Ламбрехт и сообщил, что ведомство не будет их комментировать.Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.

https://ria.ru/20230113/lambrekht-1844777858.html

https://ria.ru/20230113/germaniya-1844773259.html

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в мире, кристина ламбрехт, олаф шольц, украина, германия