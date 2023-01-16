https://ria.ru/20230116/bayden-1845327757.html

Автор книги о Байдене рассказал о его "подготовке" к кризису на Украине

Автор книги о Байдене рассказал о его "подготовке" к кризису на Украине - РИА Новости, 16.01.2023

Автор книги о Байдене рассказал о его "подготовке" к кризису на Украине

Автор готовящейся к публикации книги о президенте США Джо Байдене, заявил, что американский лидер готовился к кризису на Украине на протяжении всей карьеры. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:44

2023-01-16T22:44

2023-01-16T22:44

в мире

джо байден

владимир путин

барак обама

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Автор готовящейся к публикации книги о президенте США Джо Байдене, заявил, что американский лидер готовился к кризису на Украине на протяжении всей карьеры. Книга Криса Уиппла о 46-м президенте США "Бой всей жизни" выйдет 17 января. В преддверии ее публикации Уиппл побеседовал с журналом Newsweek о вызовах, которые ожидали Байдена после победы на выборах, уделив особое место ситуации на Украине. "Что касается его (Байдена) действий вокруг ситуации на Украине, то он обладал уникальной - почти уникальной - квалификацией, чтобы справиться с этим кризисом. Он готовился к нему всю свою карьеру", - сказал Уиппл изданию. По словам Уиппла, Байден десятилетиями оценивал Кремль и российских лидеров, работая в сенатском комитете по международным отношениям. "Он знал (президента России) Путина и понимал его, я думаю, лучше, чем Барак Обама или любой из его предшественников… Он никогда не недооценивал Путина", - добавил автор книги. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230116/bayden-1845324048.html

https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html

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в мире, джо байден, владимир путин, барак обама, украина, сша, россия