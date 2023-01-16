https://ria.ru/20230116/bayden-1845324048.html

Байден отказался от прозрачного расследования дела о секретных документах

Байден отказался от прозрачного расследования дела о секретных документах - РИА Новости, 16.01.2023

Байден отказался от прозрачного расследования дела о секретных документах

Президент США Джо Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных в его доме и офисе за пределами Белого дома секретных документах, заявил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:08

2023-01-16T22:08

2023-01-16T22:08

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных в его доме и офисе за пределами Белого дома секретных документах, заявил председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер. "Президент Байден обещал самой прозрачной администрации в истории, но он отказывается быть прозрачным там, где это важнее всего", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Комер утверждает, что Белый дом, Национальные архивы и минюст страны "удерживают информацию" от конгресса и американского населения, связанную с секретными записями, хранившимися в незащищенных местах. "У нас нулевой уровень доверия к личным адвокатам президента Байдена", - добавил конгрессмен. Он подчеркнул, что американцы заслуживают прозрачности и отметил, что конгресс продолжит добиваться от администрации Байдена ответов и информации, связанной с доступом посторонних лиц к обнаруженным записям. В понедельник в офисе адвоката Белого дома сообщили Fox News, что списка гостей частного дома Байдена в городке Уилмингтон штата Дэлавер, где хранилась часть найденных секретных документов, не существует. Ранее стало известно, в доме Байдена в Уилмингтоне были найдены новые секретные документы. Новая находка была сделана в четверг. Еще одну подборку секретных материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом. Минюст США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства Байдена, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми нынешний американский лидер пользовался в бытность свою частным лицом. Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.

https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html

https://ria.ru/20230113/bayden-1844769657.html

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в мире, джо байден, сша, уилмингтон