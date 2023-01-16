https://ria.ru/20230116/basta-1845153317.html

Баста поделился редким фото с женой

Баста поделился редким фото с женой - РИА Новости, 16.01.2023

Баста поделился редким фото с женой

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился редким фото с женой Еленой. Он выложил снимок с супругой в своей соцсети. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:29

2023-01-16T13:29

2023-01-16T13:29

шоубиз

баста (василий вакуленко)

отношения

семья

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился редким фото с женой Еленой. Он выложил снимок с супругой в своей соцсети. В кадре исполнитель нежно обнимал свою избранницу. Пара позировала на фоне пальм. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на снимок. Одни восхитились внешностью жены артиста. Другие отметили, что пара красиво смотрелась вместе.Василий и Елена Вакуленко вступили в брак в 2009 году. Супруги воспитывают дочерей Марию и Василису. Ранее Баста перевыпустил композицию "Вечно молодой". Кроме того, он добавил в трек новые куплеты.

https://ria.ru/20221102/basta-1828605772.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), отношения, семья