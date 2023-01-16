https://ria.ru/20230116/basta-1845153317.html
Баста поделился редким фото с женой
Баста поделился редким фото с женой - РИА Новости, 16.01.2023
Баста поделился редким фото с женой
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился редким фото с женой Еленой. Он выложил снимок с супругой в своей соцсети. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:29
2023-01-16T13:29
2023-01-16T13:29
шоубиз
баста (василий вакуленко)
отношения
семья
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился редким фото с женой Еленой. Он выложил снимок с супругой в своей соцсети. В кадре исполнитель нежно обнимал свою избранницу. Пара позировала на фоне пальм. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на снимок. Одни восхитились внешностью жены артиста. Другие отметили, что пара красиво смотрелась вместе.Василий и Елена Вакуленко вступили в брак в 2009 году. Супруги воспитывают дочерей Марию и Василису. Ранее Баста перевыпустил композицию "Вечно молодой". Кроме того, он добавил в трек новые куплеты.
https://ria.ru/20221102/basta-1828605772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баста (василий вакуленко), отношения, семья
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), отношения, Семья
Баста поделился редким фото с женой
Баста поделился редким фото с женой Еленой Вакуленко
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился редким фото с женой Еленой. Он выложил снимок с супругой в своей соцсети.
В кадре исполнитель нежно обнимал свою избранницу. Пара позировала на фоне пальм.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на снимок. Одни восхитились внешностью жены артиста.
"Жена красивая и умная", "У Василия красивая непеределанная супруга. Приятно смотреть!", "Натуральная и красивая", – высказались подписчики.
Другие отметили, что пара красиво смотрелась вместе.
"Прямо созданы друг для друга. Крутые ребята!", "Нереальные!", "Сколько любви и нежности!", "Красивая пара!" – восхитились поклонники музыканта.
Василий и Елена Вакуленко вступили в брак в 2009 году. Супруги воспитывают дочерей Марию и Василису.
Ранее Баста перевыпустил
композицию "Вечно молодой". Кроме того, он добавил в трек новые куплеты.