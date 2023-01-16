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Баста поделился редким фото с женой - РИА Новости, 16.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230116/basta-1845153317.html
Баста поделился редким фото с женой
Баста поделился редким фото с женой - РИА Новости, 16.01.2023
Баста поделился редким фото с женой
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился редким фото с женой Еленой. Он выложил снимок с супругой в своей соцсети. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:29
2023-01-16T13:29
шоубиз
баста (василий вакуленко)
отношения
семья
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился редким фото с женой Еленой. Он выложил снимок с супругой в своей соцсети. В кадре исполнитель нежно обнимал свою избранницу. Пара позировала на фоне пальм. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на снимок. Одни восхитились внешностью жены артиста. Другие отметили, что пара красиво смотрелась вместе.Василий и Елена Вакуленко вступили в брак в 2009 году. Супруги воспитывают дочерей Марию и Василису. Ранее Баста перевыпустил композицию "Вечно молодой". Кроме того, он добавил в трек новые куплеты.
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баста (василий вакуленко), отношения, семья
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), отношения, Семья
13:29 16.01.2023
 
Баста поделился редким фото с женой

Баста поделился редким фото с женой Еленой Вакуленко

© предоставлено пресс-службой KionКадр из фильма "Баста. Суперигра"
Кадр из фильма Баста. Суперигра
© предоставлено пресс-службой Kion
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился редким фото с женой Еленой. Он выложил снимок с супругой в своей соцсети.
В кадре исполнитель нежно обнимал свою избранницу. Пара позировала на фоне пальм.
Скриншот публикации рэпера Басты в социальной сети
Скриншот публикации рэпера Басты в социальной сети
Скриншот публикации рэпера Басты в социальной сети
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на снимок. Одни восхитились внешностью жены артиста.
"Жена красивая и умная", "У Василия красивая непеределанная супруга. Приятно смотреть!", "Натуральная и красивая", – высказались подписчики.
Другие отметили, что пара красиво смотрелась вместе.
"Прямо созданы друг для друга. Крутые ребята!", "Нереальные!", "Сколько любви и нежности!", "Красивая пара!" – восхитились поклонники музыканта.
Василий и Елена Вакуленко вступили в брак в 2009 году. Супруги воспитывают дочерей Марию и Василису.
Ранее Баста перевыпустил композицию "Вечно молодой". Кроме того, он добавил в трек новые куплеты.
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)отношенияСемья
 
 
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