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Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета - РИА Новости, 16.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230116/bashmet-1845176561.html
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета - РИА Новости, 16.01.2023
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета
Немецкий музыкант Юстус Франтц впервые примет участие в Зимнем фестивале искусств, который ежегодно проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:50
2023-01-16T13:50
культура
новости культуры
юрий башмет
константин хабенский
москва
сочи
индия
музыка
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СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Немецкий музыкант Юстус Франтц впервые примет участие в Зимнем фестивале искусств, который ежегодно проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства". Она отметила, что в этом году смотр продлят на один день, а спектакль с участием российского актера Константина Хабенского "Не покидай свою планету" не откроет, а закроет мероприятие. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Он проводился на курорте пятнадцать раз. Программа обычно включает известные музыкальные композиции классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира.В Москве 11 января открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Через месяц, 15 февраля, мероприятие по традиции стартует в Сочи.
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новости культуры, юрий башмет, константин хабенский, москва, сочи, индия, музыка, театр, зимний фестиваль искусств юрия башмета
Культура, Новости культуры, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Москва, Сочи, Индия, Музыка, Театр, Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
13:50 16.01.2023
 
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета

Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем Зимнего фестиваля Башмета в Сочи

CC BY-SA 2.0 / 959 ming / Justus FrantzНемецкий дирижер, пианист, педагог Юстус Франц
Немецкий дирижер, пианист, педагог Юстус Франц - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
CC BY-SA 2.0 / 959 ming / Justus Frantz
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Немецкий музыкант Юстус Франтц впервые примет участие в Зимнем фестивале искусств, который ежегодно проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства".
"Также будут музыканты из Индии и Кубы", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в этом году смотр продлят на один день, а спектакль с участием российского актера Константина Хабенского "Не покидай свою планету" не откроет, а закроет мероприятие.
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Он проводился на курорте пятнадцать раз. Программа обычно включает известные музыкальные композиции классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира.
В Москве 11 января открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Через месяц, 15 февраля, мероприятие по традиции стартует в Сочи.
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КультураНовости культурыЮрий БашметКонстантин ХабенскийМоскваСочиИндияМузыкаТеатрЗимний фестиваль искусств Юрия Башмета
 
 
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