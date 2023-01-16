https://ria.ru/20230116/bashmet-1845176561.html

Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета

Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета - РИА Новости, 16.01.2023

Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета

Немецкий музыкант Юстус Франтц впервые примет участие в Зимнем фестивале искусств, который ежегодно проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:50

2023-01-16T13:50

2023-01-16T13:50

культура

новости культуры

юрий башмет

константин хабенский

москва

сочи

индия

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845177027_0:82:1024:658_1920x0_80_0_0_4e280036b790a4da54621d20340024a8.jpg

СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Немецкий музыкант Юстус Франтц впервые примет участие в Зимнем фестивале искусств, который ежегодно проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства". Она отметила, что в этом году смотр продлят на один день, а спектакль с участием российского актера Константина Хабенского "Не покидай свою планету" не откроет, а закроет мероприятие. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Он проводился на курорте пятнадцать раз. Программа обычно включает известные музыкальные композиции классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира.В Москве 11 января открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Через месяц, 15 февраля, мероприятие по традиции стартует в Сочи.

https://ria.ru/20230116/kurentzis-1845149549.html

москва

сочи

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий башмет, константин хабенский, москва, сочи, индия, музыка, театр, зимний фестиваль искусств юрия башмета