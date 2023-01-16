https://ria.ru/20230116/bashmet-1845176561.html
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета - РИА Новости, 16.01.2023
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета
Немецкий музыкант Юстус Франтц впервые примет участие в Зимнем фестивале искусств, который ежегодно проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:50
2023-01-16T13:50
2023-01-16T13:50
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СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Немецкий музыкант Юстус Франтц впервые примет участие в Зимнем фестивале искусств, который ежегодно проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства". Она отметила, что в этом году смотр продлят на один день, а спектакль с участием российского актера Константина Хабенского "Не покидай свою планету" не откроет, а закроет мероприятие. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Он проводился на курорте пятнадцать раз. Программа обычно включает известные музыкальные композиции классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира.В Москве 11 января открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Через месяц, 15 февраля, мероприятие по традиции стартует в Сочи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, юрий башмет, константин хабенский, москва, сочи, индия, музыка, театр, зимний фестиваль искусств юрия башмета
Культура, Новости культуры, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Москва, Сочи, Индия, Музыка, Театр, Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем фестиваля Башмета
Немецкий дирижер Юстус Франтц впервые станет гостем Зимнего фестиваля Башмета в Сочи
СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Немецкий музыкант Юстус Франтц впервые примет участие в Зимнем фестивале искусств, который ежегодно проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства".
"Также будут музыканты из Индии и Кубы", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в этом году смотр продлят на один день, а спектакль с участием российского актера Константина Хабенского "Не покидай свою планету" не откроет, а закроет мероприятие.
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Он проводился на курорте пятнадцать раз. Программа обычно включает известные музыкальные композиции классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира.
В Москве 11 января открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Через месяц, 15 февраля, мероприятие по традиции стартует в Сочи.