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В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса

В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса - РИА Новости, 16.01.2023

В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса

Два пассажирских автобуса сгорели за сутки в Нижегородской области, в обоих случаях люди успели покинуть транспорт, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:02

2023-01-16T12:02

2023-01-16T12:02

происшествия

нижегородская область

бор

чкаловский район

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Два пассажирских автобуса сгорели за сутки в Нижегородской области, в обоих случаях люди успели покинуть транспорт, сообщает региональное управление МЧС. "Шестнадцатого января в 11.11 мск по каналу связи "112" поступило сообщение о пожаре в автобусе недалеко от села Останкино в городском округе Бор. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст, происходило горение транспортного средства. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении. Похожий инцидент произошел вечером в воскресенье в Чкаловском районе. "Пятнадцатого января в 20.00 мск поступило сообщение о загорании маршрутного автобуса №101 "Заволжье - Чкаловск" в районе поселка Урково. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст. Наблюдалось горение автобуса по всей площади. В 20.40 мск пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что все находившиеся в автобусе пассажиры уехали с места происшествия на попутном транспорте.

https://ria.ru/20230116/dtp-1845129257.html

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нижегородская область

бор

чкаловский район

россия

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происшествия, нижегородская область, бор, чкаловский район, россия