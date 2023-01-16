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В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса - РИА Новости, 16.01.2023
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В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса
В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса - РИА Новости, 16.01.2023
В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса
Два пассажирских автобуса сгорели за сутки в Нижегородской области, в обоих случаях люди успели покинуть транспорт, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:02
2023-01-16T12:02
происшествия
нижегородская область
бор
чкаловский район
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Два пассажирских автобуса сгорели за сутки в Нижегородской области, в обоих случаях люди успели покинуть транспорт, сообщает региональное управление МЧС. "Шестнадцатого января в 11.11 мск по каналу связи "112" поступило сообщение о пожаре в автобусе недалеко от села Останкино в городском округе Бор. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст, происходило горение транспортного средства. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении. Похожий инцидент произошел вечером в воскресенье в Чкаловском районе. "Пятнадцатого января в 20.00 мск поступило сообщение о загорании маршрутного автобуса №101 "Заволжье - Чкаловск" в районе поселка Урково. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст. Наблюдалось горение автобуса по всей площади. В 20.40 мск пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что все находившиеся в автобусе пассажиры уехали с места происшествия на попутном транспорте.
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нижегородская область
бор
чкаловский район
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происшествия, нижегородская область, бор, чкаловский район, россия
Происшествия, Нижегородская область, Бор, Чкаловский район, Россия
12:02 16.01.2023
 
В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса

В Нижегородской области за сутки сгорели два автобуса, пассажиры успели эвакуироваться

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника МЧС РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Два пассажирских автобуса сгорели за сутки в Нижегородской области, в обоих случаях люди успели покинуть транспорт, сообщает региональное управление МЧС.
"Шестнадцатого января в 11.11 мск по каналу связи "112" поступило сообщение о пожаре в автобусе недалеко от села Останкино в городском округе Бор. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст, происходило горение транспортного средства. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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Похожий инцидент произошел вечером в воскресенье в Чкаловском районе.
"Пятнадцатого января в 20.00 мск поступило сообщение о загорании маршрутного автобуса №101 "Заволжье - Чкаловск" в районе поселка Урково. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус был пуст. Наблюдалось горение автобуса по всей площади. В 20.40 мск пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что все находившиеся в автобусе пассажиры уехали с места происшествия на попутном транспорте.
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ПроисшествияНижегородская областьБорЧкаловский районРоссия
 
 
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