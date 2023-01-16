https://ria.ru/20230116/avto-1845128425.html
В России обновили штрафы для автомобилистов
В России обновили штрафы для автомобилистов - РИА Новости, 16.01.2023
В России обновили штрафы для автомобилистов
Правительство подготовило новый список неисправностей автомобиля, за которые водителю будет грозить штраф, пишет "Коммерсант"."Новая редакция "перечня... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:45
2023-01-16T11:45
2023-01-16T14:56
общество
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россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Правительство подготовило новый список неисправностей автомобиля, за которые водителю будет грозить штраф, пишет "Коммерсант"."Новая редакция "перечня неисправностей и условий", при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, позволит инспекторам штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой", — говорится в статье. С декабря по февраль владельцам легковых авто и легких грузовиков запретят ездить на летних покрышках, а с июня по август — на шипованных. За нарушение грозит штраф 500 рублей. При этом регионы смогут самостоятельно увеличивать длительность запрета.По новым правилам водителям также запретят применять в фарах источники света, класс которых не соответствует "предусмотренному в эксплуатационной документации". Отмечается, что они светят ярче обычных ламп и их самостоятельная установка грозит тем, что они будут слепить водителей встречных машин.Если члены рабочих групп поддержат поправки, то документ может вступить в силу уже с 1 сентября, резюмировали авторы статьи.Несколькими днями ранее вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за выброс мусора из автомобиля. С 11 января работающие в автоматическом режиме камеры разрешили использовать для фиксации таких правонарушений.Гражданам за выброс мусора из авто грозит административный штраф в размере от десяти тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц он составляет от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908567.html
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общество, авто, россия
11:45 16.01.2023 (обновлено: 14:56 16.01.2023)
В России обновили штрафы для автомобилистов
"Ъ": в России подготовили новый список неисправностей авто, за которые грозит штраф
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Правительство подготовило новый список неисправностей автомобиля, за которые водителю будет грозить штраф, пишет "Коммерсант"
.
"Новая редакция "перечня неисправностей и условий", при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, позволит инспекторам штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой", — говорится в статье.
С декабря по февраль владельцам легковых авто и легких грузовиков запретят ездить на летних покрышках, а с июня по август — на шипованных. За нарушение грозит штраф 500 рублей. При этом регионы смогут самостоятельно увеличивать длительность запрета.
По новым правилам водителям также запретят применять в фарах источники света, класс которых не соответствует "предусмотренному в эксплуатационной документации". Отмечается, что они светят ярче обычных ламп и их самостоятельная установка грозит тем, что они будут слепить водителей встречных машин.
Если члены рабочих групп поддержат поправки, то документ может вступить в силу уже с 1 сентября, резюмировали авторы статьи.
Несколькими днями ранее вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за выброс мусора из автомобиля. С 11 января работающие в автоматическом режиме камеры разрешили использовать для фиксации таких правонарушений.
Гражданам за выброс мусора из авто грозит административный штраф в размере от десяти тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц он составляет от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.