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Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара"

Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара" - РИА Новости, 16.01.2023

Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара"

Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара", сообщает Deadline. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:44

2023-01-16T15:44

2023-01-16T15:44

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара", сообщает Deadline. По словам постановщика, в фильме появятся две новые культуры и элемент огня. У последнего будет символический смысл (symbolic purpose). Первый проект франшизы вышел в 2009 году. В нем рассказывалось о борьбе земной корпорации по добычи полезных ископаемых и народа на’ви с планеты Пандора.Премьера второй ленты состоялась в декабре 2022 года. В фильме говорится о том, что стало с главными героями первой части и о продолжении противостояния местных и землян. Часть событий в ней происходит под водой. Также в кадре появляются представители еще одной культуры на Пандоре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеймс кэмерон, аватар