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Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара"
Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара" - РИА Новости, 16.01.2023
Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара"
Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара", сообщает Deadline. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:44
2023-01-16T15:44
2023-01-16T15:44
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара", сообщает Deadline. По словам постановщика, в фильме появятся две новые культуры и элемент огня. У последнего будет символический смысл (symbolic purpose). Первый проект франшизы вышел в 2009 году. В нем рассказывалось о борьбе земной корпорации по добычи полезных ископаемых и народа на’ви с планеты Пандора.Премьера второй ленты состоялась в декабре 2022 года. В фильме говорится о том, что стало с главными героями первой части и о продолжении противостояния местных и землян. Часть событий в ней происходит под водой. Также в кадре появляются представители еще одной культуры на Пандоре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеймс кэмерон, аватар
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джеймс Кэмерон, Аватар
Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара"
Кэмерон рассказал, что в третьем "Аватаре" появятся две новые культуры и элемент огня