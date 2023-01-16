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Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара" - РИА Новости, 16.01.2023
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Культура
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Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара"
Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара" - РИА Новости, 16.01.2023
Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара"
Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара", сообщает Deadline. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:44
2023-01-16T15:44
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
джеймс кэмерон
аватар
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара", сообщает Deadline. По словам постановщика, в фильме появятся две новые культуры и элемент огня. У последнего будет символический смысл (symbolic purpose). Первый проект франшизы вышел в 2009 году. В нем рассказывалось о борьбе земной корпорации по добычи полезных ископаемых и народа на’ви с планеты Пандора.Премьера второй ленты состоялась в декабре 2022 года. В фильме говорится о том, что стало с главными героями первой части и о продолжении противостояния местных и землян. Часть событий в ней происходит под водой. Также в кадре появляются представители еще одной культуры на Пандоре.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеймс кэмерон, аватар
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джеймс Кэмерон, Аватар
15:44 16.01.2023
 
Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара"

Кэмерон рассказал, что в третьем "Аватаре" появятся две новые культуры и элемент огня

© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
© 20th Century Studios (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета третьего "Аватара", сообщает Deadline.
По словам постановщика, в фильме появятся две новые культуры и элемент огня. У последнего будет символический смысл (symbolic purpose).
Первый проект франшизы вышел в 2009 году. В нем рассказывалось о борьбе земной корпорации по добычи полезных ископаемых и народа на’ви с планеты Пандора.
Премьера второй ленты состоялась в декабре 2022 года. В фильме говорится о том, что стало с главными героями первой части и о продолжении противостояния местных и землян. Часть событий в ней происходит под водой. Также в кадре появляются представители еще одной культуры на Пандоре.
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыДжеймс КэмеронАватар
 
 
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