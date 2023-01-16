https://ria.ru/20230116/avariya-1845330135.html
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек - РИА Новости, 16.01.2023
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек
Полиция начала проверку после дорожного происшествия в Адыгее, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:15
2023-01-16T23:15
2023-01-16T23:16
происшествия
теучежский район
майкоп
усть-лабинск
авто
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после дорожного происшествия в Адыгее, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на 43-м километре автодороги Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск на территории Теучежского района Адыгеи. Предварительно, 29-летняя жительница Краснодара за рулем автомобиля Шкода Октавия выехала на полосу для поворота налево и допустила касательное столкновение с ВАЗ-2121. Иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Ладой Грантой под управлением 62-летнего жителя Кубани. "В результате аварии от полученных травм водитель Лады Гранты скончался на месте, а находившаяся за рулем Шкоды женщина и ее 31-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение… Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции Теучежского района проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/dtp-1845129257.html
https://ria.ru/20230115/avariya-1845048667.html
теучежский район
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происшествия, теучежский район, майкоп, усть-лабинск, авто
Происшествия, Теучежский район, Майкоп, Усть-Лабинск, Авто
23:15 16.01.2023 (обновлено: 23:16 16.01.2023)
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек
МВД: в Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек, а двое пострадали