Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/avariya-1845330135.html
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек - РИА Новости, 16.01.2023
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек
Полиция начала проверку после дорожного происшествия в Адыгее, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:15
2023-01-16T23:16
происшествия
теучежский район
майкоп
усть-лабинск
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после дорожного происшествия в Адыгее, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на 43-м километре автодороги Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск на территории Теучежского района Адыгеи. Предварительно, 29-летняя жительница Краснодара за рулем автомобиля Шкода Октавия выехала на полосу для поворота налево и допустила касательное столкновение с ВАЗ-2121. Иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Ладой Грантой под управлением 62-летнего жителя Кубани. "В результате аварии от полученных травм водитель Лады Гранты скончался на месте, а находившаяся за рулем Шкоды женщина и ее 31-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение… Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции Теучежского района проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/dtp-1845129257.html
https://ria.ru/20230115/avariya-1845048667.html
теучежский район
майкоп
усть-лабинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, теучежский район, майкоп, усть-лабинск, авто
Происшествия, Теучежский район, Майкоп, Усть-Лабинск, Авто
23:15 16.01.2023 (обновлено: 23:16 16.01.2023)
 
В Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек

МВД: в Адыгее полиция проверит факт ДТП, где человек погиб человек, а двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после дорожного происшествия в Адыгее, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на 43-м километре автодороги МайкопУсть-ЛабинскКореновск на территории Теучежского района Адыгеи.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 11:49
В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком
Предварительно, 29-летняя жительница Краснодара за рулем автомобиля Шкода Октавия выехала на полосу для поворота налево и допустила касательное столкновение с ВАЗ-2121. Иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Ладой Грантой под управлением 62-летнего жителя Кубани.
"В результате аварии от полученных травм водитель Лады Гранты скончался на месте, а находившаяся за рулем Шкоды женщина и ее 31-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение… Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции Теучежского района проводится проверка", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 20:30
В Подмосковье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
 
ПроисшествияТеучежский районМайкопУсть-ЛабинскАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала