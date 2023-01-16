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В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845294530.html
В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска
В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска - РИА Новости, 16.01.2023
В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска
Потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, сообщил бывший заместитель командующего сил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:14
2023-01-16T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
сергей кривонос
донбасс
киев
артемовск
вооруженные силы украины
соледар
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, сообщил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в Telegram-канале."Если мы потеряем Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянском и Запорожском направлениях. Это может создавать определенные предусловия", — заявил он.Кривонос также предупредил, что при наступлении российских войск на Харьковском участке со стороны Донбасса в направлении Павлограда ВСУ могут оказаться в окружении на востоке Украины.Ранее в понедельник член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что киевский режим отвел часть сил с этого направления, перебросив их в район Соледара и Артемовска.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар, операция по освобождению которого завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении, поскольку получение контроля над ним позволяет отрезать от снабжения подразделения ВСУ в Артемовске и затем взять их в котел.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html
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в мире, сергей кривонос, донбасс, киев, артемовск, вооруженные силы украины, соледар, владимир рогов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Кривонос, Донбасс, Киев, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Соледар, Владимир Рогов, Владимир Путин
19:14 16.01.2023 (обновлено: 20:11 16.01.2023)
 
В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска

Генерал Кривонос заявил, что потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, сообщил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в Telegram-канале.
"Если мы потеряем Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянском и Запорожском направлениях. Это может создавать определенные предусловия", — заявил он.
Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 08:00
"ВСУ нас боятся". Как воюет "подразделение будущего"
Кривонос также предупредил, что при наступлении российских войск на Харьковском участке со стороны Донбасса в направлении Павлограда ВСУ могут оказаться в окружении на востоке Украины.
Ранее в понедельник член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что киевский режим отвел часть сил с этого направления, перебросив их в район Соледара и Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Вчера, 14:50Специальная военная операция на Украине
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Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар, операция по освобождению которого завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении, поскольку получение контроля над ним позволяет отрезать от снабжения подразделения ВСУ в Артемовске и затем взять их в котел.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей КривоносДонбассКиевАртемовскВооруженные силы УкраиныСоледарВладимир РоговВладимир Путин
 
 
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