https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845294530.html

В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска

В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска - РИА Новости, 16.01.2023

В Киеве предрекли окружение украинских войск при потере Артемовска

Потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, сообщил бывший заместитель командующего сил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:14

2023-01-16T19:14

2023-01-16T20:11

специальная военная операция на украине

в мире

сергей кривонос

донбасс

киев

артемовск

вооруженные силы украины

соледар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, сообщил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в Telegram-канале."Если мы потеряем Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянском и Запорожском направлениях. Это может создавать определенные предусловия", — заявил он.Кривонос также предупредил, что при наступлении российских войск на Харьковском участке со стороны Донбасса в направлении Павлограда ВСУ могут оказаться в окружении на востоке Украины.Ранее в понедельник член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что киевский режим отвел часть сил с этого направления, перебросив их в район Соледара и Артемовска.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар, операция по освобождению которого завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении, поскольку получение контроля над ним позволяет отрезать от снабжения подразделения ВСУ в Артемовске и затем взять их в котел.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

донбасс

киев

артемовск

соледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей кривонос, донбасс, киев, артемовск, вооруженные силы украины, соледар, владимир рогов, владимир путин