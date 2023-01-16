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Арестович признался, что говорит с детьми по-русски - РИА Новости, 16.01.2023
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Арестович признался, что говорит с детьми по-русски
Арестович признался, что говорит с детьми по-русски - РИА Новости, 16.01.2023
Арестович признался, что говорит с детьми по-русски
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" признался, что общается со своими детьми... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:51
2023-01-16T13:34
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" признался, что общается со своими детьми дома на русском языке. Арестович также раскритиковал закон, который предусматривает штрафы за неиспользование украинского языка в быту. По мнению советника главы офиса Зеленского, подобные проекты "принуждают стучать один и на другого".Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).
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в мире, алексей арестович , украина, русский язык в мире
В мире, Алексей Арестович , Украина, Русский язык в мире
12:51 16.01.2023 (обновлено: 13:34 16.01.2023)
 
Арестович признался, что говорит с детьми по-русски

Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что общается с детьми на русском языке

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" признался, что общается со своими детьми дома на русском языке.
"Я не могу петь песни не родным языком, не хочу фальшивить, когда держу ребенка на руках, но часть пою на украинском, потому что специально их выучил. Мы всегда с детьми разговариваем два дня в неделю на украинском, и мы отдали их в украинские садики и школы, чтобы они разговаривали на украинском, а дома разговариваем на русском", — рассказал он.
Арестович также раскритиковал закон, который предусматривает штрафы за неиспользование украинского языка в быту. По мнению советника главы офиса Зеленского, подобные проекты "принуждают стучать один и на другого".
Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).
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В миреАлексей АрестовичУкраинаРусский язык в мире
 
 
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