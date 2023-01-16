https://ria.ru/20230116/arestovich-1845154385.html

Арестович признался, что говорит с детьми по-русски

Арестович признался, что говорит с детьми по-русски - РИА Новости, 16.01.2023

Арестович признался, что говорит с детьми по-русски

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" признался, что общается со своими детьми... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:51

2023-01-16T12:51

2023-01-16T13:34

в мире

алексей арестович

украина

русский язык в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" признался, что общается со своими детьми дома на русском языке. Арестович также раскритиковал закон, который предусматривает штрафы за неиспользование украинского языка в быту. По мнению советника главы офиса Зеленского, подобные проекты "принуждают стучать один и на другого".Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).

https://ria.ru/20230113/shtraf-1844773662.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей арестович , украина, русский язык в мире