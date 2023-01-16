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Суд в Лондоне арестовал активы владельцев Одесского зернового терминала - РИА Новости, 16.01.2023
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Суд в Лондоне арестовал активы владельцев Одесского зернового терминала
Суд в Лондоне арестовал активы владельцев Одесского зернового терминала - РИА Новости, 16.01.2023
Суд в Лондоне арестовал активы владельцев Одесского зернового терминала
Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном, сообщает в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:32
2023-01-16T17:33
экономика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном, сообщает в понедельник украинское информагентство УНИАН. "Высокий суд Англии 14 января 2023 года издал приказ об аресте активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которым принадлежит зерновой терминал в Одессе, удовлетворив тем самым иск от кредиторов GNT Group - американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP),", - сообщает издание. По информации издания, стоимость активов оценивается в 118 миллионов долларов США. Сообщается, что в рамках расследования было доказано, что GNT Group ликвидировала все зерно, переданное в залог Innovatus, без согласования с кредиторами. По словам управляющего директора Innovatus Ана Фирмато, компания потребовала у Высокого суда Англии заморозить активы, чтобы "предотвратить их дальнейшее сокрытие Владимиром Науменко и Сергеем Грозой". В свою очередь региональный топ-менеджер ACP Джон Паттон заявил, что судебное решение дает компании возможность начать принудительные действия, а после того как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, он не видит существенных препятствий в работе зернового коридора. "Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать с украинским государством и инвестировать в Украину", приводит его слова УНИАН. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут быть сняты.
https://ria.ru/20230112/konfiskatsiya-1844412932.html
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экономика, англия, лондон, одесса, оон
Экономика, Англия, Лондон, Одесса, ООН
17:32 16.01.2023 (обновлено: 17:33 16.01.2023)
 
Суд в Лондоне арестовал активы владельцев Одесского зернового терминала

Высокий суд Англии арестовал активы компаний, владеющих Одесским зерновым терминалом

© AP Photo / Kin CheungМужчина идет по улице в Лондоне
Мужчина идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина идет по улице в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном, сообщает в понедельник украинское информагентство УНИАН.
"Высокий суд Англии 14 января 2023 года издал приказ об аресте активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которым принадлежит зерновой терминал в Одессе, удовлетворив тем самым иск от кредиторов GNT Group - американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP),", - сообщает издание.
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12 января, 15:15
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По информации издания, стоимость активов оценивается в 118 миллионов долларов США. Сообщается, что в рамках расследования было доказано, что GNT Group ликвидировала все зерно, переданное в залог Innovatus, без согласования с кредиторами.
По словам управляющего директора Innovatus Ана Фирмато, компания потребовала у Высокого суда Англии заморозить активы, чтобы "предотвратить их дальнейшее сокрытие Владимиром Науменко и Сергеем Грозой". В свою очередь региональный топ-менеджер ACP Джон Паттон заявил, что судебное решение дает компании возможность начать принудительные действия, а после того как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, он не видит существенных препятствий в работе зернового коридора.
"Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать с украинским государством и инвестировать в Украину", приводит его слова УНИАН.
Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут быть сняты.
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Вчера, 16:16
В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски
 
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