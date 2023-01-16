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В Токио арестовали новозеландца, напавшего на патрульного во дворце - РИА Новости, 16.01.2023
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В Токио арестовали новозеландца, напавшего на патрульного во дворце
В Токио арестовали новозеландца, напавшего на патрульного во дворце - РИА Новости, 16.01.2023
В Токио арестовали новозеландца, напавшего на патрульного во дворце
Полиция в Токио арестовала 23-летнего гражданина Новой Зеландии, нанесшего телесные повреждения патрулю императорского дворца, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:46
2023-01-16T15:46
в мире
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япония
новая зеландия
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ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Полиция в Токио арестовала 23-летнего гражданина Новой Зеландии, нанесшего телесные повреждения патрулю императорского дворца, сообщило агентство Киодо. Молодой человек, гулявший в открытых для посещения Восточных садах при императорском дворце, попробовал проникнуть в закрытую для посторонних зону. На вопросы сотрудника патрульной службы полиции молодой человек сильно толкнул его и сбил с ног. Сотрудник полиции получил телесные повреждения, на лечение которых потребуется неделя. Полиция выясняет причины происшедшего.
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в мире, токио, япония, новая зеландия
В мире, Токио, Япония, Новая Зеландия
15:46 16.01.2023
 
В Токио арестовали новозеландца, напавшего на патрульного во дворце

В Токио арестовали новозеландца, сбившего с ног патрульного в императорском дворце

© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в Токио, Япония
Сотрудники правоохранительных органов в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Полиция в Токио арестовала 23-летнего гражданина Новой Зеландии, нанесшего телесные повреждения патрулю императорского дворца, сообщило агентство Киодо.
Молодой человек, гулявший в открытых для посещения Восточных садах при императорском дворце, попробовал проникнуть в закрытую для посторонних зону. На вопросы сотрудника патрульной службы полиции молодой человек сильно толкнул его и сбил с ног. Сотрудник полиции получил телесные повреждения, на лечение которых потребуется неделя.
Полиция выясняет причины происшедшего.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 10:55
Токио и Сеул обсудили вопрос подневольного труда во время войны
 
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