https://ria.ru/20230116/arest-1845221079.html

В Токио арестовали новозеландца, напавшего на патрульного во дворце

В Токио арестовали новозеландца, напавшего на патрульного во дворце - РИА Новости, 16.01.2023

В Токио арестовали новозеландца, напавшего на патрульного во дворце

Полиция в Токио арестовала 23-летнего гражданина Новой Зеландии, нанесшего телесные повреждения патрулю императорского дворца, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:46

2023-01-16T15:46

2023-01-16T15:46

в мире

токио

япония

новая зеландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596382656_0:61:1281:781_1920x0_80_0_0_c7ea68da20d8a8ece17d7ce9da4afa70.jpg

ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Полиция в Токио арестовала 23-летнего гражданина Новой Зеландии, нанесшего телесные повреждения патрулю императорского дворца, сообщило агентство Киодо. Молодой человек, гулявший в открытых для посещения Восточных садах при императорском дворце, попробовал проникнуть в закрытую для посторонних зону. На вопросы сотрудника патрульной службы полиции молодой человек сильно толкнул его и сбил с ног. Сотрудник полиции получил телесные повреждения, на лечение которых потребуется неделя. Полиция выясняет причины происшедшего.

https://ria.ru/20230116/peregovory-1845109874.html

токио

япония

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, токио, япония, новая зеландия