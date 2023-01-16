https://ria.ru/20230116/arest-1845079876.html
В Британии после обнаружения урана в Хитроу арестовали одного человека
В Британии после обнаружения урана в Хитроу арестовали одного человека - РИА Новости, 16.01.2023
В Британии после обнаружения урана в Хитроу арестовали одного человека
Одного человека арестовали в Великобритании в связи с обнаружением урана в британском аэропорту Хитроу в декабре 2022 года, сообщила британская служба столичной РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:19
2023-01-16T08:19
2023-01-16T08:19
в мире
великобритания
пакистан
оман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/61/1558476199_535:0:3806:1840_1920x0_80_0_0_1f8251e6a9076bac9421b4dbb1a203e6.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Одного человека арестовали в Великобритании в связи с обнаружением урана в британском аэропорту Хитроу в декабре 2022 года, сообщила британская служба столичной полиции. Согласно заявлению, мужчина в возрасте за 60 лет "был арестован и освобожден под залог в рамках продолжающегося расследования". "Я хочу прояснить, что, несмотря на этот арест и исходя из того, что нам известно на данный момент, этот инцидент по-прежнему не связан с какой-либо прямой угрозой для общества", - сказал Ричард Смит, который возглавляет контртеррористическое командование службы столичной полиции. Правоохранители заявляли ранее, что количество урана было "чрезвычайно небольшим", оно, по оценкам экспертов, не представляло угрозы для людей. По данным британской газеты Sun, посылка был изначально отправлена из Пакистана и прибыла в аэропорт рейсом из Омана.
https://ria.ru/20230102/uran-1842816786.html
великобритания
пакистан
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/61/1558476199_944:0:3397:1840_1920x0_80_0_0_e8e00adcbf73057948ca4b952dba5580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, пакистан, оман
В мире, Великобритания, Пакистан, Оман
В Британии после обнаружения урана в Хитроу арестовали одного человека
Одного человека арестовали в Британии после обнаружения урана в аэропорту Хитроу
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Одного человека арестовали в Великобритании в связи с обнаружением урана в британском аэропорту Хитроу в декабре 2022 года, сообщила британская служба столичной полиции.
Согласно заявлению, мужчина в возрасте за 60 лет "был арестован и освобожден под залог в рамках продолжающегося расследования".
"Я хочу прояснить, что, несмотря на этот арест и исходя из того, что нам известно на данный момент, этот инцидент по-прежнему не связан с какой-либо прямой угрозой для общества", - сказал Ричард Смит, который возглавляет контртеррористическое командование службы столичной полиции.
Правоохранители заявляли ранее, что количество урана было "чрезвычайно небольшим", оно, по оценкам экспертов, не представляло угрозы для людей. По данным британской газеты Sun
, посылка был изначально отправлена из Пакистана
и прибыла в аэропорт рейсом из Омана
.