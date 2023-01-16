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Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО - РИА Новости, 16.01.2023
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Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО
Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО - РИА Новости, 16.01.2023
Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО
Акбулакский районный суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова о его условно-досрочном освобождении из... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:48
2023-01-16T18:49
происшествия
евгений арапов
оренбург
оренбургская область
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УФА, 16 янв - РИА Новости. Акбулакский районный суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова о его условно-досрочном освобождении из колонии, где он отбывает наказание за взяточничество, сообщил суд. На сайте суда говорится, что в понедельник рассмотрено ходатайство адвоката, поданное в интересах осужденного Арапова Е.С. об условно-досрочном освобождении. "Судом установлено, что в течение всего периода отбывания наказания осужденный не допускал нарушений порядка отбывания наказания. Имеет неоднократные поощрения за добросовестный труд и примерное поведение, трудоустроен, к работе относится добросовестно. Штраф, назначенный приговором суда, в размере 15 миллионов рублей погасил в полном объеме", - говорится в сообщении. Отмечается, что в суде представитель прокуратуры просил отказать в удовлетворении ходатайства, полагая, что цель наказания - исправление осужденного - не достигнута. "Суд пришел к выводу, что осужденный встал на путь исправления и не нуждается для своего исправления в полном отбывании наказания в виде лишения свободы и удовлетворил ходатайство адвоката. Постановление не вступило в законную силу", - сказали в суде. В августе 2020 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Арапова за взяточничество к 4,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 15 миллионов рублей. Также суд взыскал в доход государства его недвижимость на сумму свыше 24 миллионов рублей, купленную Араповым на неподтвержденные доходы.
https://ria.ru/20221018/moshennichestvo-1824863919.html
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происшествия, евгений арапов, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Евгений Арапов, Оренбург, Оренбургская область
18:48 16.01.2023 (обновлено: 18:49 16.01.2023)
 
Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО

Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга Арапова, осужденного за взятки, об УДО

© Фото : МО г.ОренбургЭкс-мэр Оренбурга Евгений Арапов
Экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : МО г.Оренбург
Экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов. Архивное фото
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УФА, 16 янв - РИА Новости. Акбулакский районный суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова о его условно-досрочном освобождении из колонии, где он отбывает наказание за взяточничество, сообщил суд.
На сайте суда говорится, что в понедельник рассмотрено ходатайство адвоката, поданное в интересах осужденного Арапова Е.С. об условно-досрочном освобождении.
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"Судом установлено, что в течение всего периода отбывания наказания осужденный не допускал нарушений порядка отбывания наказания. Имеет неоднократные поощрения за добросовестный труд и примерное поведение, трудоустроен, к работе относится добросовестно. Штраф, назначенный приговором суда, в размере 15 миллионов рублей погасил в полном объеме", - говорится в сообщении. Отмечается, что в суде представитель прокуратуры просил отказать в удовлетворении ходатайства, полагая, что цель наказания - исправление осужденного - не достигнута.
"Суд пришел к выводу, что осужденный встал на путь исправления и не нуждается для своего исправления в полном отбывании наказания в виде лишения свободы и удовлетворил ходатайство адвоката. Постановление не вступило в законную силу", - сказали в суде.
В августе 2020 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Арапова за взяточничество к 4,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 15 миллионов рублей. Также суд взыскал в доход государства его недвижимость на сумму свыше 24 миллионов рублей, купленную Араповым на неподтвержденные доходы.
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