https://ria.ru/20230116/arapov-1845286512.html

Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО

Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО - РИА Новости, 16.01.2023

Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Оренбурга об УДО

Акбулакский районный суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова о его условно-досрочном освобождении из... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:48

2023-01-16T18:48

2023-01-16T18:49

происшествия

евгений арапов

оренбург

оренбургская область

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УФА, 16 янв - РИА Новости. Акбулакский районный суд в Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова о его условно-досрочном освобождении из колонии, где он отбывает наказание за взяточничество, сообщил суд. На сайте суда говорится, что в понедельник рассмотрено ходатайство адвоката, поданное в интересах осужденного Арапова Е.С. об условно-досрочном освобождении. "Судом установлено, что в течение всего периода отбывания наказания осужденный не допускал нарушений порядка отбывания наказания. Имеет неоднократные поощрения за добросовестный труд и примерное поведение, трудоустроен, к работе относится добросовестно. Штраф, назначенный приговором суда, в размере 15 миллионов рублей погасил в полном объеме", - говорится в сообщении. Отмечается, что в суде представитель прокуратуры просил отказать в удовлетворении ходатайства, полагая, что цель наказания - исправление осужденного - не достигнута. "Суд пришел к выводу, что осужденный встал на путь исправления и не нуждается для своего исправления в полном отбывании наказания в виде лишения свободы и удовлетворил ходатайство адвоката. Постановление не вступило в законную силу", - сказали в суде. В августе 2020 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Арапова за взяточничество к 4,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 15 миллионов рублей. Также суд взыскал в доход государства его недвижимость на сумму свыше 24 миллионов рублей, купленную Араповым на неподтвержденные доходы.

https://ria.ru/20221018/moshennichestvo-1824863919.html

https://ria.ru/20220706/prigovor-1800759761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, евгений арапов, оренбург, оренбургская область