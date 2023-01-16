https://ria.ru/20230116/alkogol-1845080228.html

Производство алкоголя в России за год выросло почти на десять процентов

Производство алкоголя в России за год выросло почти на десять процентов - РИА Новости, 16.01.2023

Производство алкоголя в России за год выросло почти на десять процентов

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по декабрь выросло в России на 9,8% в сравнении... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:27

2023-01-16T08:27

2023-01-16T08:27

экономика

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по декабрь выросло в России на 9,8% в сравнении с 2021 годом, до 199,524 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 8,4%, до 115,386 миллиона дал. В том числе производство водки выросло почти на 4%, до 84,056 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 8,821 миллиона дал, что на 10,5% больше, чем в 2021 году. Производство винодельческой продукции в январе-декабре к предшествующему году выросло на 9,7%, до 32,693 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 12 месяцев вырос на 25,2%, до 16,181 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин - на 442,5% год к году. Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 25,4% больше, чем за 2021 года - 18,977 миллиона дал.

https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), россия