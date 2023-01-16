https://ria.ru/20230116/aktsizy-1845281660.html
Комитет Госдумы одобрил повышение акцизов на никотиносодержащую продукцию
Комитет Госдумы одобрил повышение акцизов на никотиносодержащую продукцию - РИА Новости, 16.01.2023
Комитет Госдумы одобрил повышение акцизов на никотиносодержащую продукцию
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ, которые увеличивают с 1 марта 2023 года ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:33
2023-01-16T18:33
2023-01-16T18:33
экономика
алексей сазанов
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госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ, которые увеличивают с 1 марта 2023 года ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы. "Мы переходим с двух объектов налогообложения на один. То есть, если сейчас у нас облагаются как электронные системы доставки никотина, так и сама жидкость в них, то сейчас в рамках данных поправок будет один объект налогообложения акцизом – это жидкость для электронных систем доставки никотина", - пояснил на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом ставки акцизов на такую жидкость индексируется таким образом, чтобы выпадающих доходов бюджета не допустить, заверил он. В рамках данных поправок также ставки акцизов "на сигареты традиционные предлагается проиндексировать на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый – на 11%", сообщил замминистра. Согласно поправкам, ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года увеличивается с 18 рублей до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год – до 21 рубля, на 2025 год – до 22 рублей, а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания - до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм, соответственно. А акциз на сигареты и папиросы повышается с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 2024 год – до 2707 рублей плюс 16%, но не менее 3678 рублей, на 2025 год – до 2815 рублей плюс 16%, но не менее 3825 рублей, соответственно. Первоначальная редакция законопроекта устанавливала комбинированную ставку акциза на одноразовые вейпы, включающую ставку акциза за каждую электронную сигарету и ставку акциза за каждый миллилитр жидкости для нее. Однако при его доработке ко второму чтению от данного подхода было решено отказаться. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 18 января.
https://ria.ru/20221202/rynok-1835955477.html
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экономика, алексей сазанов, россия, госдума рф
Экономика, Алексей Сазанов, Россия, Госдума РФ
Комитет Госдумы одобрил повышение акцизов на никотиносодержащую продукцию
Комитет ГД одобрил повышение с марта акцизов на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ, которые увеличивают с 1 марта 2023 года ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы.
"Мы переходим с двух объектов налогообложения на один. То есть, если сейчас у нас облагаются как электронные системы доставки никотина, так и сама жидкость в них, то сейчас в рамках данных поправок будет один объект налогообложения акцизом – это жидкость для электронных систем доставки никотина", - пояснил на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
.
При этом ставки акцизов на такую жидкость индексируется таким образом, чтобы выпадающих доходов бюджета не допустить, заверил он. В рамках данных поправок также ставки акцизов "на сигареты традиционные предлагается проиндексировать на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый – на 11%", сообщил замминистра.
Согласно поправкам, ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года увеличивается с 18 рублей до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год – до 21 рубля, на 2025 год – до 22 рублей, а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания - до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм, соответственно.
А акциз на сигареты и папиросы повышается с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 2024 год – до 2707 рублей плюс 16%, но не менее 3678 рублей, на 2025 год – до 2815 рублей плюс 16%, но не менее 3825 рублей, соответственно.
Первоначальная редакция законопроекта устанавливала комбинированную ставку акциза на одноразовые вейпы, включающую ставку акциза за каждую электронную сигарету и ставку акциза за каждый миллилитр жидкости для нее. Однако при его доработке ко второму чтению от данного подхода было решено отказаться. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 18 января.