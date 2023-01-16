В немецком Лютцерате последние активисты покинули туннель под зданием
В немецком Лютцерате два последних активиста покинули туннель под одним из зданий
© AFP 2023 / INA FASSBENDERДва последних активиста покидают подземный туннель под одним из зданий в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля
Два последних активиста покидают подземный туннель под одним из зданий в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Два последних оставшихся активиста в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля, решили покинуть подземный туннель под одним из зданий, сообщают организаторы протеста в соцсетях.
"Обитатели туннеля Пинки и Брейн (позывные активистов - ред.) сами покидают туннель Лютци (уменьшительно-ласкательное названия Лютцерат, ред.). Тысячи благодарностей за ваши опасные для жизни действия против бурого угля и капитализма", - написали организаторы протестов в своем аккаунте в Twitter .
Тем самым, деревня Лютцерат, где со среды силами правоохранительных органов была начата расчистка, полностью освобождена от протестующих.
Также полиция Аахена сообщает, что близ деревни была пресечена акция, во время которой активисты в инвалидных колясках на веревках подвесили себя к мосту над одной из дорог.
Между тем в правительстве Германии сообщили на брифинге, что не видят радикализации в стране на примере событий в Лютцерате, хотя активисты и "перешли черту", после которой жесткие действия полиции считаются оправданными. На вопрос присутствующего журналиста из Голландии, заявившего о нападении со стороны активистов на своего коллегу, в кабмине отметили, что эти действия будут рассматриваться в рамках немецкого уголовного права.
Ранее сообщалось, что более 70 правоохранителей получили травмы в ходе расчистки немецкой деревни Лютцерат.
Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Ахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна была быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, чтобы сохранить Лютцерат, на тот момент заняли дома, чьи бывшие жители уже переехали.
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