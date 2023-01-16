Рейтинг@Mail.ru
В немецком Лютцерате последние активисты покинули туннель под зданием - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/aktivisty-1845229047.html
В немецком Лютцерате последние активисты покинули туннель под зданием
В немецком Лютцерате последние активисты покинули туннель под зданием - РИА Новости, 16.01.2023
В немецком Лютцерате последние активисты покинули туннель под зданием
Два последних оставшихся активиста в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля, решили покинуть подземный туннель под одним из зданий,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:07
2023-01-16T16:07
в мире
германия
голландия
северный рейн-вестфалия
rwe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845225584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f17897ec1654c19c684cc5524add3949.jpg
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Два последних оставшихся активиста в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля, решили покинуть подземный туннель под одним из зданий, сообщают организаторы протеста в соцсетях. "Обитатели туннеля Пинки и Брейн (позывные активистов - ред.) сами покидают туннель Лютци (уменьшительно-ласкательное названия Лютцерат, ред.). Тысячи благодарностей за ваши опасные для жизни действия против бурого угля и капитализма", - написали организаторы протестов в своем аккаунте в Twitter . Тем самым, деревня Лютцерат, где со среды силами правоохранительных органов была начата расчистка, полностью освобождена от протестующих. Также полиция Аахена сообщает, что близ деревни была пресечена акция, во время которой активисты в инвалидных колясках на веревках подвесили себя к мосту над одной из дорог. Между тем в правительстве Германии сообщили на брифинге, что не видят радикализации в стране на примере событий в Лютцерате, хотя активисты и "перешли черту", после которой жесткие действия полиции считаются оправданными. На вопрос присутствующего журналиста из Голландии, заявившего о нападении со стороны активистов на своего коллегу, в кабмине отметили, что эти действия будут рассматриваться в рамках немецкого уголовного права. Ранее сообщалось, что более 70 правоохранителей получили травмы в ходе расчистки немецкой деревни Лютцерат. Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Ахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна была быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, чтобы сохранить Лютцерат, на тот момент заняли дома, чьи бывшие жители уже переехали.
https://ria.ru/20230114/protesty-1844904295.html
https://ria.ru/20230113/tunberg-1844733289.html
германия
голландия
северный рейн-вестфалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845225584_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_320241122054b380d9e9741b5459b590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, голландия, северный рейн-вестфалия, rwe
В мире, Германия, Голландия, Северный Рейн-Вестфалия, RWE
16:07 16.01.2023
 
В немецком Лютцерате последние активисты покинули туннель под зданием

В немецком Лютцерате два последних активиста покинули туннель под одним из зданий

© AFP 2023 / INA FASSBENDERДва последних активиста покидают подземный туннель под одним из зданий в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля
Два последних активиста покидают подземный туннель под одним из зданий в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Два последних активиста покидают подземный туннель под одним из зданий в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Два последних оставшихся активиста в немецкой деревне Лютцерат, где шли протесты против добычи угля, решили покинуть подземный туннель под одним из зданий, сообщают организаторы протеста в соцсетях.
"Обитатели туннеля Пинки и Брейн (позывные активистов - ред.) сами покидают туннель Лютци (уменьшительно-ласкательное названия Лютцерат, ред.). Тысячи благодарностей за ваши опасные для жизни действия против бурого угля и капитализма", - написали организаторы протестов в своем аккаунте в Twitter .
Полицейские водометы на акции протеста около деревни Лютцерат в Германии - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 20:55
В Лютцерате против активистов применили водометы и перцовые баллончики
Тем самым, деревня Лютцерат, где со среды силами правоохранительных органов была начата расчистка, полностью освобождена от протестующих.
Также полиция Аахена сообщает, что близ деревни была пресечена акция, во время которой активисты в инвалидных колясках на веревках подвесили себя к мосту над одной из дорог.
Между тем в правительстве Германии сообщили на брифинге, что не видят радикализации в стране на примере событий в Лютцерате, хотя активисты и "перешли черту", после которой жесткие действия полиции считаются оправданными. На вопрос присутствующего журналиста из Голландии, заявившего о нападении со стороны активистов на своего коллегу, в кабмине отметили, что эти действия будут рассматриваться в рамках немецкого уголовного права.
Ранее сообщалось, что более 70 правоохранителей получили травмы в ходе расчистки немецкой деревни Лютцерат.
Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Ахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна была быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, чтобы сохранить Лютцерат, на тот момент заняли дома, чьи бывшие жители уже переехали.
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 19:17
Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате
 
В миреГерманияГолландияСеверный Рейн-ВестфалияRWE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала