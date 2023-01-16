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Украинские власти усилили защитные меры в зоне Ровенской АЭС - РИА Новости, 16.01.2023
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Украинские власти усилили защитные меры в зоне Ровенской АЭС
Украинские власти усилили защитные меры в зоне Ровенской АЭС - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские власти усилили защитные меры в зоне Ровенской АЭС
Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в зоне Ровенской АЭС, расположенной возле города Вараш, каждый день усиливают... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:56
2023-01-16T13:56
в мире
россия
ровенская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в зоне Ровенской АЭС, расположенной возле города Вараш, каждый день усиливают защитные меры, в частности, противовоздушную оборону объектов. "Сегодня в городе атомщиков и вокруг находятся возведенные отряды подразделений вооруженных сил Украины, пограничников, нацгвардии, полицейских и службы безопасности. С каждым днем мы наблюдаем усиление, особенно в плане техники и противовоздушной обороны. Постоянное укрепление обороны города Вараш является приоритетным", - приводит слова Коваля пресс-служба в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что есть четкая координация и взаимодействие всего сектора обороны. В администрации уточнили, что Ровенская АЭС производит 11% электроэнергии в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, ровенская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Ровенская АЭС, Вооруженные силы Украины
13:56 16.01.2023
 
Украинские власти усилили защитные меры в зоне Ровенской АЭС

Украинские власти сообщили об усилении защитных мер в зоне Ровенской АЭС

© Фото : @rnppofficial/TelegramРовенская АЭС
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : @rnppofficial/Telegram
Ровенская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в зоне Ровенской АЭС, расположенной возле города Вараш, каждый день усиливают защитные меры, в частности, противовоздушную оборону объектов.
"Сегодня в городе атомщиков и вокруг находятся возведенные отряды подразделений вооруженных сил Украины, пограничников, нацгвардии, полицейских и службы безопасности. С каждым днем мы наблюдаем усиление, особенно в плане техники и противовоздушной обороны. Постоянное укрепление обороны города Вараш является приоритетным", - приводит слова Коваля пресс-служба в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что есть четкая координация и взаимодействие всего сектора обороны. В администрации уточнили, что Ровенская АЭС производит 11% электроэнергии в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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