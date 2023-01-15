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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 15.01.2023
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 15.01.2023
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T07:05
2023-01-15T12:57
в мире
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
элязыг (провинция)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Явление природы зафиксировали в 03:36 по времени UTC (06:36 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 25 километрах к югу от города Элязыг. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230112/zemletryasenie-1844295332.html
турция
элязыг (провинция)
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в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), элязыг (провинция)
В мире, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Элязыг (провинция)
07:05 15.01.2023 (обновлено: 12:57 15.01.2023)
 
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Явление природы зафиксировали в 03:36 по времени UTC (06:36 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 25 километрах к югу от города Элязыг. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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В миреТурцияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Элязыг (провинция)
 
 
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