https://ria.ru/20230115/zemletryasenie-1844928833.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 15.01.2023
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T07:05
2023-01-15T07:05
2023-01-15T12:57
в мире
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
элязыг (провинция)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Явление природы зафиксировали в 03:36 по времени UTC (06:36 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 25 километрах к югу от города Элязыг. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230112/zemletryasenie-1844295332.html
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в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), элязыг (провинция)
В мире, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Элязыг (провинция)
07:05 15.01.2023 (обновлено: 12:57 15.01.2023)
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2