https://ria.ru/20230115/zemletryasenie-1844928833.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 15.01.2023

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T07:05

2023-01-15T07:05

2023-01-15T12:57

в мире

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

элязыг (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Явление природы зафиксировали в 03:36 по времени UTC (06:36 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 25 километрах к югу от города Элязыг. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230112/zemletryasenie-1844295332.html

турция

элязыг (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), элязыг (провинция)