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Аварийный японский эсминец начали буксировать на верфь в Хиросиме
Аварийный японский эсминец начали буксировать на верфь в Хиросиме - РИА Новости, 15.01.2023
Аварийный японский эсминец начали буксировать на верфь в Хиросиме
Аварийный эсминец "Инадзума" военно-морских сил самообороны Японии начали буксировать на верфь в префектуре Хиросима для проведения дальнейшего осмотра,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T04:18
2023-01-15T04:18
2023-01-15T07:27
в мире
япония
хиросима (префектура)
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ТОКИО, 15 янв — РИА Новости. Аварийный эсминец "Инадзума" военно-морских сил самообороны Японии начали буксировать на верфь в префектуре Хиросима для проведения дальнейшего осмотра, сообщает агентство Киодо. Отмечается, что для буксировочных работ привлекли судно-буксир частной компании. Как ожидается, эсминец доставят на верфь компании Japan Marine United в городе Ономити уже сегодня вечером. Подъем судна на док запланирован на завтра.После этого к осмотру эсминца приступят специалисты, которые должны определить причину аварии. Эсминец "Инадзума" потерял ход 10 января. Предположительно, он отошел от курса и попал на мель, зацепился за подводный риф, в результате чего лопасть на одном из винтов отломилась, а дальнейшее управление судном стало невозможным. Корабль получил также вмятины и трещины в носовой части. В пятницу водолазы нашли отломившуюся лопасть. На поврежденном винте произошла утечка масла, потребовавшая принятия мер. Служба безопасности на море на основании данных об отклонении курса продолжает расследование по статье о нарушении профессиональной деятельности.
https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html
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в мире, япония, хиросима (префектура)
В мире, Япония, Хиросима (префектура)
04:18 15.01.2023 (обновлено: 07:27 15.01.2023)
Аварийный японский эсминец начали буксировать на верфь в Хиросиме
Киодо: аварийный эсминец сил самообороны Японии начали буксировать на верфь для осмотра
ТОКИО, 15 янв — РИА Новости.
Аварийный эсминец "Инадзума" военно-морских сил самообороны Японии начали буксировать на верфь в префектуре Хиросима для проведения дальнейшего осмотра, сообщает агентство Киодо
.
Отмечается, что для буксировочных работ привлекли судно-буксир частной компании. Как ожидается, эсминец доставят на верфь компании Japan Marine United в городе Ономити уже сегодня вечером. Подъем судна на док запланирован на завтра.
После этого к осмотру эсминца приступят специалисты, которые должны определить причину аварии.
Эсминец "Инадзума" потерял ход 10 января. Предположительно, он отошел от курса и попал на мель, зацепился за подводный риф, в результате чего лопасть на одном из винтов отломилась, а дальнейшее управление судном стало невозможным. Корабль получил также вмятины и трещины в носовой части.
В пятницу водолазы нашли отломившуюся лопасть. На поврежденном винте произошла утечка масла, потребовавшая принятия мер.
Служба безопасности на море на основании данных об отклонении курса продолжает расследование по статье о нарушении профессиональной деятельности.