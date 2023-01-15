https://ria.ru/20230115/yaponiya-1844923308.html

Аварийный японский эсминец начали буксировать на верфь в Хиросиме

Аварийный японский эсминец начали буксировать на верфь в Хиросиме - РИА Новости, 15.01.2023

Аварийный японский эсминец начали буксировать на верфь в Хиросиме

Аварийный эсминец "Инадзума" военно-морских сил самообороны Японии начали буксировать на верфь в префектуре Хиросима для проведения дальнейшего осмотра,... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T04:18

2023-01-15T04:18

2023-01-15T07:27

в мире

япония

хиросима (префектура)

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ТОКИО, 15 янв — РИА Новости. Аварийный эсминец "Инадзума" военно-морских сил самообороны Японии начали буксировать на верфь в префектуре Хиросима для проведения дальнейшего осмотра, сообщает агентство Киодо. Отмечается, что для буксировочных работ привлекли судно-буксир частной компании. Как ожидается, эсминец доставят на верфь компании Japan Marine United в городе Ономити уже сегодня вечером. Подъем судна на док запланирован на завтра.После этого к осмотру эсминца приступят специалисты, которые должны определить причину аварии. Эсминец "Инадзума" потерял ход 10 января. Предположительно, он отошел от курса и попал на мель, зацепился за подводный риф, в результате чего лопасть на одном из винтов отломилась, а дальнейшее управление судном стало невозможным. Корабль получил также вмятины и трещины в носовой части. В пятницу водолазы нашли отломившуюся лопасть. На поврежденном винте произошла утечка масла, потребовавшая принятия мер. Служба безопасности на море на основании данных об отклонении курса продолжает расследование по статье о нарушении профессиональной деятельности.

https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html

https://ria.ru/20230113/agressiya-1844774323.html

япония

хиросима (префектура)

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в мире, япония, хиросима (префектура)