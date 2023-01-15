Генсек НАТО считает, что Запад увеличит поставки вооружения Украине
Генсек НАТО Столтенберг считает, что Запад увеличит поставки тяжелого вооружения Украине
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине, об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.
По словам Столтенберга, союзникам по НАТО известно, что Украине нужны боевые танки, такие как немецкий Leopard 2.
"И это будет одной из тем, которые мы обсудим в Рамштайне (американская авиабаза в Германии). Там будет представлена Украина. Недавние обещания предоставить тяжелую боевую технику очень важны, и я ожидаю в ближайшем будущем большего", - сказал генсек альянса.
По его словам, он рассчитывает, что по итогам встречи 20 января в Рамштайне сторонники Украины смогут объявить о новой военной помощи.
По его словам, сейчас идет решающая фаза конфликта. "Мы переживаем ожесточенные сражения. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы и для продолжения существования независимого государства. Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - сказал генсек НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.