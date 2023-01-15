https://ria.ru/20230115/vooruzhenie-1845045884.html

Генсек НАТО считает, что Запад увеличит поставки вооружения Украине

Генсек НАТО считает, что Запад увеличит поставки вооружения Украине - РИА Новости, 15.01.2023

Генсек НАТО считает, что Запад увеличит поставки вооружения Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине, об этом он заявил в... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T20:08

2023-01-15T20:08

2023-01-15T20:08

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

украина

россия

германия

нато

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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине, об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt. По словам Столтенберга, союзникам по НАТО известно, что Украине нужны боевые танки, такие как немецкий Leopard 2. "И это будет одной из тем, которые мы обсудим в Рамштайне (американская авиабаза в Германии). Там будет представлена Украина. Недавние обещания предоставить тяжелую боевую технику очень важны, и я ожидаю в ближайшем будущем большего", - сказал генсек альянса.По его словам, он рассчитывает, что по итогам встречи 20 января в Рамштайне сторонники Украины смогут объявить о новой военной помощи. "Я очень приветствую решение Германии и США о поставках бронетранспортеров. Как и согласие Франции поставить легкие боевые танки. Я уверен, что другие союзники также объявят о новой помощи в Рамштайне", - уточнил Столтенберг. По его словам, сейчас идет решающая фаза конфликта. "Мы переживаем ожесточенные сражения. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы и для продолжения существования независимого государства. Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - сказал генсек НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230115/konflikt-1845031118.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, германия, нато