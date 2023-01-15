https://ria.ru/20230115/vladivostok-1844930865.html
Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке
Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке - РИА Новости, 15.01.2023
Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке
Заместителя главы Владивостока Алексея Ляйфера арестовали по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Фрунзенского... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T07:37
2023-01-15T07:37
2023-01-15T11:00
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв — РИА Новости. Заместителя главы Владивостока Алексея Ляйфера арестовали по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Фрунзенского районного суда. Как уточнил РИА Новости представитель суда, ходатайство от следователя по особо важным делам приморского главка СК поступило сегодня и сразу же было рассмотрено."Заседание началось в 11:00, длилось оно около двух часов", — сказал собеседник агентства.По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Ляйфера задержали накануне. Как уточнили в СК, он проходит по делу о коррупции в отношении бывших сотрудников администрации Владивостока. Речь идет о незаконной реализации муниципальных земельных участков, обвинения уже предъявили бывшей вице-мэру Наталье Соколовой и сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.Соколову арестовали в начале декабря. По данным следствия, бывшая вице-мэр, занимавшая когда-то пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, участвовала в махинациях по предоставлению членам гаражного кооператива участка земли за гораздо меньшие деньги, чем он стоил на самом деле. В деле есть и другой похожий эпизод, общий ущерб от махинаций оценивается в почти 78 миллионов рублей. По данным с официального сайта администрации Владивостока, Ляйфер руководит управлениями муниципальной собственности города, градостроительства, архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа, а также правовым управлением, управлением охраны окружающей среды и природопользования.
https://ria.ru/20230113/vzyatka-1844613610.html
https://ria.ru/20221229/prigovor-1842165090.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский краевой суд
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Приморский краевой суд
07:37 15.01.2023 (обновлено: 11:00 15.01.2023)
Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке
Суд арестовал на два месяца замглавы Владивостока, обвиняемого в получении взятки
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв — РИА Новости.
Заместителя главы Владивостока Алексея Ляйфера арестовали по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщается на сайте
Фрунзенского районного суда.
"Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 15 января 2023 года в отношении обвиняемого Ляйфера А. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — говорится в публикации.
Как уточнил РИА Новости представитель суда, ходатайство от следователя по особо важным делам приморского главка СК поступило сегодня и сразу же было рассмотрено.
"Заседание началось в 11:00, длилось оно около двух часов", — сказал собеседник агентства.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Ляйфера задержали накануне. Как уточнили в СК, он проходит по делу о коррупции в отношении бывших сотрудников администрации Владивостока. Речь идет о незаконной реализации муниципальных земельных участков, обвинения уже предъявили бывшей вице-мэру Наталье Соколовой и сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.
Соколову арестовали в начале декабря. По данным следствия, бывшая вице-мэр, занимавшая когда-то пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, участвовала в махинациях по предоставлению членам гаражного кооператива участка земли за гораздо меньшие деньги, чем он стоил на самом деле. В деле есть и другой похожий эпизод, общий ущерб от махинаций оценивается в почти 78 миллионов рублей.
По данным с официального сайта
администрации Владивостока, Ляйфер руководит управлениями муниципальной собственности города, градостроительства, архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа, а также правовым управлением, управлением охраны окружающей среды и природопользования.