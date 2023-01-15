https://ria.ru/20230115/vladivostok-1844930865.html

Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке

Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке - РИА Новости, 15.01.2023

Суд арестовал замглавы Владивостока по делу о взятке

Заместителя главы Владивостока Алексея Ляйфера арестовали по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Фрунзенского... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T07:37

2023-01-15T07:37

2023-01-15T11:00

происшествия

россия

владивосток

приморский край

приморский краевой суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844948850_0:41:918:558_1920x0_80_0_0_1b90ed04739eaf4e63bfe6cf4f22eba3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв — РИА Новости. Заместителя главы Владивостока Алексея Ляйфера арестовали по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Фрунзенского районного суда. Как уточнил РИА Новости представитель суда, ходатайство от следователя по особо важным делам приморского главка СК поступило сегодня и сразу же было рассмотрено."Заседание началось в 11:00, длилось оно около двух часов", — сказал собеседник агентства.По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Ляйфера задержали накануне. Как уточнили в СК, он проходит по делу о коррупции в отношении бывших сотрудников администрации Владивостока. Речь идет о незаконной реализации муниципальных земельных участков, обвинения уже предъявили бывшей вице-мэру Наталье Соколовой и сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.Соколову арестовали в начале декабря. По данным следствия, бывшая вице-мэр, занимавшая когда-то пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, участвовала в махинациях по предоставлению членам гаражного кооператива участка земли за гораздо меньшие деньги, чем он стоил на самом деле. В деле есть и другой похожий эпизод, общий ущерб от махинаций оценивается в почти 78 миллионов рублей. По данным с официального сайта администрации Владивостока, Ляйфер руководит управлениями муниципальной собственности города, градостроительства, архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа, а также правовым управлением, управлением охраны окружающей среды и природопользования.

https://ria.ru/20230113/vzyatka-1844613610.html

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842165090.html

https://ria.ru/20221229/sud-1842093240.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский краевой суд