https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845044389.html
Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны
Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны - РИА Новости, 15.01.2023
Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны
В первом квартале 2023 года запланировано проведение учений территориальной обороны, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T19:57
2023-01-15T19:57
2023-01-15T20:07
белоруссия
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. В первом квартале 2023 года запланировано проведение учений территориальной обороны, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко."Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года. Мы опять призовем взрослое поколение, чтобы оно поучаствовало в вопросах территориальной обороны", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.По его словам, подразделения теробороны в Белоруссии "не просто боеспособны, они универсально готовы защищать свой участок земли, свой родной дом, свою Родину"."Поэтому учения проходят, чтобы поднять навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий поменялись… Эти подразделения готовы, причем не только физически, но и морально, и духовно, и мотивированы, что Родину свою они никому не отдадут", - констатировал Муравейко.
https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html
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белоруссия, в мире
19:57 15.01.2023 (обновлено: 20:07 15.01.2023)
Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны
Совбез Белоруссии сообщил о запланированных в 2023 году учениях территориальной обороны
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. В первом квартале 2023 года запланировано проведение учений территориальной обороны, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.
"Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года. Мы опять призовем взрослое поколение, чтобы оно поучаствовало в вопросах территориальной обороны", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
По его словам, подразделения теробороны в Белоруссии "не просто боеспособны, они универсально готовы защищать свой участок земли, свой родной дом, свою Родину".
"Поэтому учения проходят, чтобы поднять навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий поменялись… Эти подразделения готовы, причем не только физически, но и морально, и духовно, и мотивированы, что Родину свою они никому не отдадут", - констатировал Муравейко.