https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845044389.html

Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны

Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны - РИА Новости, 15.01.2023

Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны

В первом квартале 2023 года запланировано проведение учений территориальной обороны, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T19:57

2023-01-15T19:57

2023-01-15T20:07

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_7b34b4a3ea8cd5cd9ba067fd37fdc07f.jpg

МИНСК, 15 янв – РИА Новости. В первом квартале 2023 года запланировано проведение учений территориальной обороны, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко."Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года. Мы опять призовем взрослое поколение, чтобы оно поучаствовало в вопросах территориальной обороны", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.По его словам, подразделения теробороны в Белоруссии "не просто боеспособны, они универсально готовы защищать свой участок земли, свой родной дом, свою Родину"."Поэтому учения проходят, чтобы поднять навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий поменялись… Эти подразделения готовы, причем не только физически, но и морально, и духовно, и мотивированы, что Родину свою они никому не отдадут", - констатировал Муравейко.

https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html

https://ria.ru/20230115/uchenik-1845042168.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире