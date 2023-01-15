https://ria.ru/20230115/uchenik-1845042168.html

В Белоруссии в сентябре пройдут учения КСОР ОДКБ

В Белоруссии в сентябре пройдут учения КСОР ОДКБ - РИА Новости, 15.01.2023

В Белоруссии в сентябре пройдут учения КСОР ОДКБ

В сентябре в Белоруссии пройдут учения КСОР ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T19:38

2023-01-15T19:38

2023-01-15T20:21

белоруссия

одкб

минск

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. В сентябре в Белоруссии пройдут учения КСОР ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко."По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" – тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.Он отметил, что в 2023 году в период председательства Минска в организации предусматривается проведение Белоруссии "международной конференции по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ – КНР".Муравейко напомнил, что в рамках председательства в ОДКБ Минск определил ряд приоритетов. "В частности, определено в числе приоритетов сохранение мира и спокойствия, локализация различных кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации. Вторым немаловажным приоритетом является развитие коллективных сил организации. Это важный вопрос. Сегодня организация обладает определенным военным потенциалом, который нужно развивать, совершенствовать, проводить совместные мероприятия", - сказал он.Первый замгоссекретаря СБ добавил, что еще одно направление председательства Минска – повышение престижа организации, ее взаимодействие с другими международными организациями и с третьими странами. "И все это делается, чтобы обеспечить стабильность и предупредить возникающие и существующие риски и вызовы. Объективно скажу, что, выбирая такие направления в качестве приоритетов, были заложены определенные изюминки", - сказал он.Муравейко отметил, что ситуация в зоне ответственности ОДКБ "достаточно сложна и противоречива"."Взять хотя бы восточноевропейский регион коллективной безопасности. Он на сегодня насыщен глубокой милитаризацией западных стран, повышением военной активности у наших границ. Афгано-таджикская граница в Центрально-Азиатском регионе тоже постоянный источник напряженности, который создает свои риски и вызовы. Причем не только для стран региона, но и всех стран. Это наркотрафик, трафик оружия, незаконная миграция и другие вопросы. Про кавказский регион можно тоже долго рассказывать. Сегодня это тоже один из источников напряженности, который существует. Поэтому Организация Договора о коллективной безопасности объективно является тем сдерживающим и сплачивающим элементом, который обеспечивает в своей зоне ответственности поддержание стабильности и мира", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html

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белоруссия

минск

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, одкб, минск