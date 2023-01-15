https://ria.ru/20230115/turtsiya-1845053027.html

Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями

Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями - РИА Новости, 15.01.2023

Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями

Отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T21:13

2023-01-15T21:13

2023-01-15T22:06

в мире

швеция

турция

анкара (провинция)

нато

реджеп тайип эрдоган

ибрагим калын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg

АНКАРА, 15 янв — РИА Новости. Отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Мугле."Если они не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными", — отметил глава государства.По его словам, акции РПК проходят не только в Швеции и Финляндии."Как будто в Германии этого нет? Нет во Франции? Нет в Англии? К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них. Конечно, как Турция, мы будем определять свое отношение к ним соответствующим образом", — сказал Эрдоган.Он также подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки отказались выдать около 130 террористов, хотя это одно из условий для ратификации Анкарой заявки на вступление этих стран в НАТО. В четверг представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что прогресс в принятии Швеции в альянс невозможен, пока Стокгольм не положит конец действующим в стране террористам.На этой неделе в столице Швеции состоялась акция сторонников РПК, участники которой допустили оскорбительные высказывания и жесты в адрес Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что после этого посла Швеции вызвали в МИД Турции, ему выразили протест. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру столицы, возбуждено уголовное дело.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас их не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230112/shvetsiya-1844496493.html

https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html

https://ria.ru/20221203/naraschivanie-1836050558.html

швеция

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швеция, турция, анкара (провинция), нато, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын