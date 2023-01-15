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Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями - РИА Новости, 15.01.2023
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Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями
Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями - РИА Новости, 15.01.2023
Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями
Отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T21:13
2023-01-15T22:06
в мире
швеция
турция
анкара (провинция)
нато
реджеп тайип эрдоган
ибрагим калын
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АНКАРА, 15 янв — РИА Новости. Отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Мугле."Если они не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными", — отметил глава государства.По его словам, акции РПК проходят не только в Швеции и Финляндии."Как будто в Германии этого нет? Нет во Франции? Нет в Англии? К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них. Конечно, как Турция, мы будем определять свое отношение к ним соответствующим образом", — сказал Эрдоган.Он также подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки отказались выдать около 130 террористов, хотя это одно из условий для ратификации Анкарой заявки на вступление этих стран в НАТО. В четверг представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что прогресс в принятии Швеции в альянс невозможен, пока Стокгольм не положит конец действующим в стране террористам.На этой неделе в столице Швеции состоялась акция сторонников РПК, участники которой допустили оскорбительные высказывания и жесты в адрес Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что после этого посла Швеции вызвали в МИД Турции, ему выразили протест. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру столицы, возбуждено уголовное дело.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас их не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230112/shvetsiya-1844496493.html
https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html
https://ria.ru/20221203/naraschivanie-1836050558.html
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в мире, швеция, турция, анкара (провинция), нато, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын
В мире, Швеция, Турция, Анкара (провинция), НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Ибрагим Калын
21:13 15.01.2023 (обновлено: 22:06 15.01.2023)
 
Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями

Эрдоган предупредил о росте напряженности в отношениях Турции и Швеции из-за акций РПК

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 15 янв — РИА Новости. Отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Мугле.
"Если они не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными", — отметил глава государства.
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В Анкаре назвали условие для прогресса по вопросу вступления Швеции в НАТО
По его словам, акции РПК проходят не только в Швеции и Финляндии.
"Как будто в Германии этого нет? Нет во Франции? Нет в Англии? К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них. Конечно, как Турция, мы будем определять свое отношение к ним соответствующим образом", — сказал Эрдоган.
Он также подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки отказались выдать около 130 террористов, хотя это одно из условий для ратификации Анкарой заявки на вступление этих стран в НАТО.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 16:35
В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми
В четверг представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что прогресс в принятии Швеции в альянс невозможен, пока Стокгольм не положит конец действующим в стране террористам.
На этой неделе в столице Швеции состоялась акция сторонников РПК, участники которой допустили оскорбительные высказывания и жесты в адрес Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что после этого посла Швеции вызвали в МИД Турции, ему выразили протест. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру столицы, возбуждено уголовное дело.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас их не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.
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3 декабря 2022, 06:14
"Военная мысль": Россия примет меры, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО
 
В миреШвецияТурцияАнкара (провинция)НАТОРеджеп Тайип ЭрдоганИбрагим Калын
 
 
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