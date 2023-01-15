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Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Сватово - РИА Новости, 15.01.2023
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Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Сватово
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Сватово - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Сватово
Украинские войска в 7.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:36
2023-01-15T11:36
луганская народная республика
украина
сватово
сцкк
нато
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230115/donetsk-1844956628.html
луганская народная республика
украина
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луганская народная республика, украина, сватово, сцкк, нато, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Сватово, СЦКК, НАТО, Происшествия
11:36 15.01.2023
 
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Сватово

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР тремя снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 11:30Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
 
Луганская Народная РеспубликаУкраинаСватовоСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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