https://ria.ru/20230115/stoltenberg-1845042669.html

Столтенберг заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией

Столтенберг заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией - РИА Новости, 15.01.2023

Столтенберг заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией

Нормализация отношений с Россией после окончания конфликта на Украине исключена, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T19:44

2023-01-15T19:44

2023-01-15T19:44

в мире

нато

йенс столтенберг

россия

украина

норвегия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Нормализация отношений с Россией после окончания конфликта на Украине исключена, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Как раньше уже не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", — сказал он.В четверг на конференции в Норвегии Столтенберг отметил, что вне зависимости от того, как закончится украинский конфликт, необходимо констатировать, что "ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно". Он обвинил Россию в стремлении "контролировать соседние страны". По мнению главы альянса, это ставит Россию в положение перманентного конфликта с Западом.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад при этом все чаще говорит о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

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украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, нато, йенс столтенберг, россия, украина, норвегия, вооруженные силы украины