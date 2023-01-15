Столтенберг заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией
Генсек НАТО Столтенберг не ожидает нормализации отношений между Россией и Западом
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Нормализация отношений с Россией после окончания конфликта на Украине исключена, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Как раньше уже не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", — сказал он.
В четверг на конференции в Норвегии Столтенберг отметил, что вне зависимости от того, как закончится украинский конфликт, необходимо констатировать, что "ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно". Он обвинил Россию в стремлении "контролировать соседние страны". По мнению главы альянса, это ставит Россию в положение перманентного конфликта с Западом.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад при этом все чаще говорит о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
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